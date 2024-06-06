https://ria.ru/20240606/sammit-1951146134.html

Россия будет внимательно наблюдать за "мирным" саммитом в Швейцарии

Россия будет внимательно наблюдать за "мирным" саммитом в Швейцарии - РИА Новости, 06.06.2024

Россия будет внимательно наблюдать за "мирным" саммитом в Швейцарии

РФ будет внимательно наблюдать за "мирным" саммитом в Швейцарии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:47

2024-06-06T19:47

2024-06-06T20:27

в мире

россия

швейцария

украина

владимир хохлов

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. РФ будет внимательно наблюдать за "мирным" саммитом в Швейцарии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, конечно же, будем внимательно за этим наблюдать. Ну, и давайте дождемся каких-то формулировок. Услышим их сначала, а потом поймем", - сказал он "Известиям".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением. РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.

https://ria.ru/20240606/sammit-1950853077.html

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в мире, россия, швейцария, украина, владимир хохлов, дмитрий песков