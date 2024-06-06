https://ria.ru/20240606/rzhd-1951026161.html

РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в проектах этой страны

РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в проектах этой страны - РИА Новости, 06.06.2024

РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в проектах этой страны

РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в реализации транспортных инфраструктурных проектов в этой стране, следует из сообщения российской компании. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:09

2024-06-06T15:09

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пмэф-2024

экономика

республика сербская

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в реализации транспортных инфраструктурных проектов в этой стране, следует из сообщения российской компании. Глава РЖД Олег Белозеров в рамках ПМЭФ встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. "Стороны отметили востребованность компетенций холдинга РЖД для создания в Республике Сербской современной транспортной инфраструктуры, особенно с учетом опыта, наработанного российскими специалистами за более чем 10 лет плодотворной работы в соседней Сербии", - говорится в сообщении РЖД в четверг. Там написано, что достигнута договоренность о сотрудничестве и обмене информацией для реализации конкретных инфраструктурных проектов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240603/dodik-1950107176.html

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экономика, республика сербская, олег белозеров, милорад додик, ржд