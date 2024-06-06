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РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в проектах этой страны - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
15:09 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/rzhd-1951026161.html
РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в проектах этой страны
РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в проектах этой страны - РИА Новости, 06.06.2024
РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в проектах этой страны
РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в реализации транспортных инфраструктурных проектов в этой стране, следует из сообщения российской компании. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:09
2024-06-06T15:09
пмэф-2024
экономика
республика сербская
олег белозеров
милорад додик
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в реализации транспортных инфраструктурных проектов в этой стране, следует из сообщения российской компании. Глава РЖД Олег Белозеров в рамках ПМЭФ встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. "Стороны отметили востребованность компетенций холдинга РЖД для создания в Республике Сербской современной транспортной инфраструктуры, особенно с учетом опыта, наработанного российскими специалистами за более чем 10 лет плодотворной работы в соседней Сербии", - говорится в сообщении РЖД в четверг. Там написано, что достигнута договоренность о сотрудничестве и обмене информацией для реализации конкретных инфраструктурных проектов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240603/dodik-1950107176.html
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экономика, республика сербская, олег белозеров, милорад додик, ржд
ПМЭФ-2024, Экономика, Республика Сербская, Олег Белозеров, Милорад Додик, РЖД
РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в проектах этой страны

РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в реализации транспортных проектов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд РЖД на ПМЭФ-2024
Стенд РЖД на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Стенд РЖД на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. РЖД обсуждают с Республикой Сербской участие в реализации транспортных инфраструктурных проектов в этой стране, следует из сообщения российской компании.
Глава РЖД Олег Белозеров в рамках ПМЭФ встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Милорад Додик: Республика Сербская не даст БиГ ввести санкции против России
3 июня, 12:00
"Стороны отметили востребованность компетенций холдинга РЖД для создания в Республике Сербской современной транспортной инфраструктуры, особенно с учетом опыта, наработанного российскими специалистами за более чем 10 лет плодотворной работы в соседней Сербии", - говорится в сообщении РЖД в четверг.
Там написано, что достигнута договоренность о сотрудничестве и обмене информацией для реализации конкретных инфраструктурных проектов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Президент РС БиГ надеется встретиться с Путиным и Лавровым на ПМЭФ
3 июня, 06:42
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРеспублика СербскаяОлег БелозеровМилорад ДодикРЖД
 
 
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