https://ria.ru/20240606/russkiy_yazyk-1950847030.html

В штаб-квартире ЮНЕСКО пройдет День русского языка

В штаб-квартире ЮНЕСКО пройдет День русского языка - РИА Новости, 06.06.2024

В штаб-квартире ЮНЕСКО пройдет День русского языка

Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже 6 июня станет местом проведения Дня русского языка в 225-ю годовщину со дня рождения русского поэта Александра Пушкина, сообщил... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T00:30

2024-06-06T00:30

2024-06-06T02:13

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париж

александр пушкин

владимир путин

юнеско

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ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости. Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже 6 июня станет местом проведения Дня русского языка в 225-ю годовщину со дня рождения русского поэта Александра Пушкина, сообщил источник в постпредстве РФ при ЮНЕСКО. В России неоднократно указывали на невозможность отмены русской культуры. Президент России Владимир Путин заявлял, что отмена русской культуры - это глупость, а те, кто стремится вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, обкрадывают сами себя. "6 июня, в 225-ую годовщину со дня рождения А.С. Пушкина, в штаб-квартире ЮНЕСКО в 15:00 состоится церемония открытия Дня русского языка и гала-концерт с участием видных отечественных и зарубежных артистов", - сообщил источник. На мероприятии ожидаются главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных при ЮНЕСКО, представители французских общественно-политических и деловых кругов, научно-экспертного сообщества, а также деятели культуры, соотечественники, СМИ. В рамках празднования 6 июня в 10.00 в штаб-квартире ЮНЕСКО также запланирован семинар для лингвистов и переводчиков "Особенности российского общественно-политического дискурса".

https://ria.ru/20240605/putin-1950839964.html

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россия, париж, александр пушкин, владимир путин, юнеско