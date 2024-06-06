https://ria.ru/20240606/rudenya-1951184402.html

Руденя: туризм – серьезный драйвер роста для Тверской области

Руденя: туризм – серьезный драйвер роста для Тверской области - РИА Новости, 06.06.2024

Руденя: туризм – серьезный драйвер роста для Тверской области

Туризм является серьезным драйвером роста для Тверской области в целом и для создания новых рабочих мест на территории региона в частности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:32

2024-06-06T23:32

2024-06-06T23:32

тверская область

экономика

санкт-петербург

игорь руденя

москва

европа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Туризм является серьезным драйвером роста для Тверской области в целом и для создания новых рабочих мест на территории региона в частности, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Игорь Руденя.В рамках форума он принял участие в сессии, посвященной новым механизмам господдержки в сфере туризма и индустрии гостеприимства, а после рассказал агентству о важных проектах региона в данной области."В следующем году мы завершаем очередную фазу строительства одного из наиболее масштабных проектов – курорта Завидово. Проект реализуется в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа. На 2025 год запланировано открытие трех четырехзвездочных гостиниц и совершенно уникального аквапарка в Завидово. Но это еще не все. В этом году будет введен в эксплуатацию порт Завидово, и сейчас завершается строительство железнодорожной ветки с Октябрьской железной дороги, которая подойдет прямо к порту", - сказал Руденя.Он добавил, что это вновь построенный речной порт, куда по плану будет осуществляться не менее 300 судозаходов в год многопалубных кораблей. Это ветка соединит Октябрьскую железнодорожную дорогу, и даст возможность людям и из Петербурга, и из Москвы доехать до курорта Завидово без пересадки.В числе событий, имеющих непосредственное отношение к развитию туризма, он назвал открытие в середине этого лета части трассы М-11."Я говорю про "кусочек", который сформировал полный транспортный коридор от Москвы до Санкт-Петербурга и от трассы М-11 через скат – на трассу М-12. Это уникальный проект не только для России, но и для Европы. Самая протяженная платная дорога с лучшими характеристиками европейскими и российскими. Мы, собственно, не скрываем, что мы себя меряем по Европе – в этом ничего плохого нет. А главное, наша дорога не хуже, а по некоторым позициям и превосходит европейские платные дороги: по удобству оплаты, проезда, скоростного режима и безопасности", - уверен глава Тверской области.По его словам, этот транспортный блок открывает новый этап развития северо-западной части региона. Равно как и транспортный коридор М-11- Тверь-Ярославль-Вологда-Архангельск."Это совсем новая страница в развитии туриндустрии. И я уверен, что она поспособствует существенному экономическому росту и нашему региону, и Ярославской, и Вологодской областей", - подытожил губернатор.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/rudenya-1951163607.html

https://ria.ru/20240503/bespilotniki-1943664149.html

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экономика, санкт-петербург, игорь руденя, москва, европа