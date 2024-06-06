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Тверская область будет развивать гражданское производство совместно с КНР - РИА Новости, 06.06.2024
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
21:05 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/rudenya-1951163607.html
Тверская область будет развивать гражданское производство совместно с КНР
Тверская область будет развивать гражданское производство совместно с КНР - РИА Новости, 06.06.2024
Тверская область будет развивать гражданское производство совместно с КНР
Тверская область при подготовке к ПМЭФ-2024 сосредоточилась на четырех ключевых направлениях; одно из них – международное сотрудничество с КНР, сообщил РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:05
2024-06-06T21:05
тверская область
технологии
китай
тверская область
россия
игорь руденя
всемирная торговая организация (вто)
пмэф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тверская область при подготовке к ПМЭФ-2024 сосредоточилась на четырех ключевых направлениях; одно из них – международное сотрудничество с КНР, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Руденя. "Свою работу на форуме мы разделили на четыре части. Основная – это подготовка к программному выступлению президента, ожидаемому 7 июня. Мы ждем системных ключевых заявлений и настроены на новый этап развития в режиме навязанных ограничений национальной экономики. И, знаете, может быть, они и к лучшему: у нас есть шансы серьезно развить свой внутренний рынок. Мы ведь страдали от недобросовестной конкуренции на нем, возникшей вследствие попыток вступить в ВТО", - пояснил губернатор.Второе направление, по его словам, это работа с традиционными партнерами, с которыми у Тверской области уже сложились устойчивые экономические связи. "Речь о второй или даже третьей производной от реализации изначальных проектов, о расширении производств, выпуске новых товаров и услуг, запуске новых технологий на площадках региона. В частности, я говорю о развитии особой экономической зоны "Эммаус" - решение о ее создании было принято правительством буквально в этом году. И сейчас идет работа по формированию качественного партнерского потенциала, так как желающих работать в этой зоне достаточно много. Тем более что у нас такие привлекательные налоговые условия и меры поддержки", - подчеркнул Руденя. Он отметил, что Тверская область имеет идеальную логистику, поскольку расположена "в самой интересной экономической подзоне России". "В радиусе 500 километров от нас проживает 35-40% населения России, ведь это Москва, Петербург, другие крупные города. И наше географическое положение позволяет нам формировать очень хороший пул экономических партнеров", - убежден губернатор. Третье направление работы на ПМЭФ – это новые производственные проекты с новыми партнерами и компетенциями, кооперация по высокотехнологичным производствам, продолжил Руденя. В частности, это область гражданской авиации, работа с газонефтеразведательными предприятиями, работа по расширению IT-кластера и легкой промышленности. Четвертое направление – это международный аспект. "Сегодня мы подписали на форуме соглашение с одной из провинций КНР. Договорились о том, что будем совместно развивать компетенции производства по гражданским направлениям промышленности. В первую очередь, нас интересует развитие радиоэлектроники и IT-сферы, обрабатывающие и перерабатывающие технологии, а также туризм и гастрономия. Мы понимаем, что Китай по некоторым позициям имеет больше компетенций, опыта динамичного развития и использования мировых технологий, но наш опыт и технологии их тоже интересуют. Поэтому мы хотели бы, чтобы каждая страна вносила в рамках нашей кооперации свой вклад в создание и сбыт конкурентных продуктов не только на внутреннем, но и на внешних рынках", - подытожил глава региона. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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технологии, китай, тверская область, россия, игорь руденя, всемирная торговая организация (вто), пмэф
Тверская область, Технологии, Китай, Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Всемирная торговая организация (ВТО), ПМЭФ
Тверская область будет развивать гражданское производство совместно с КНР

Руденя: Тверская область сосредоточилась на международном сотрудничестве с КНР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тверская область при подготовке к ПМЭФ-2024 сосредоточилась на четырех ключевых направлениях; одно из них – международное сотрудничество с КНР, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Руденя.
"Свою работу на форуме мы разделили на четыре части. Основная – это подготовка к программному выступлению президента, ожидаемому 7 июня. Мы ждем системных ключевых заявлений и настроены на новый этап развития в режиме навязанных ограничений национальной экономики. И, знаете, может быть, они и к лучшему: у нас есть шансы серьезно развить свой внутренний рынок. Мы ведь страдали от недобросовестной конкуренции на нем, возникшей вследствие попыток вступить в ВТО", - пояснил губернатор.
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Второе направление, по его словам, это работа с традиционными партнерами, с которыми у Тверской области уже сложились устойчивые экономические связи.
«
"Речь о второй или даже третьей производной от реализации изначальных проектов, о расширении производств, выпуске новых товаров и услуг, запуске новых технологий на площадках региона. В частности, я говорю о развитии особой экономической зоны "Эммаус" - решение о ее создании было принято правительством буквально в этом году. И сейчас идет работа по формированию качественного партнерского потенциала, так как желающих работать в этой зоне достаточно много. Тем более что у нас такие привлекательные налоговые условия и меры поддержки", - подчеркнул Руденя.
Он отметил, что Тверская область имеет идеальную логистику, поскольку расположена "в самой интересной экономической подзоне России".
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"В радиусе 500 километров от нас проживает 35-40% населения России, ведь это Москва, Петербург, другие крупные города. И наше географическое положение позволяет нам формировать очень хороший пул экономических партнеров", - убежден губернатор.
Третье направление работы на ПМЭФ – это новые производственные проекты с новыми партнерами и компетенциями, кооперация по высокотехнологичным производствам, продолжил Руденя. В частности, это область гражданской авиации, работа с газонефтеразведательными предприятиями, работа по расширению IT-кластера и легкой промышленности.
Четвертое направление – это международный аспект.
«
"Сегодня мы подписали на форуме соглашение с одной из провинций КНР. Договорились о том, что будем совместно развивать компетенции производства по гражданским направлениям промышленности. В первую очередь, нас интересует развитие радиоэлектроники и IT-сферы, обрабатывающие и перерабатывающие технологии, а также туризм и гастрономия. Мы понимаем, что Китай по некоторым позициям имеет больше компетенций, опыта динамичного развития и использования мировых технологий, но наш опыт и технологии их тоже интересуют. Поэтому мы хотели бы, чтобы каждая страна вносила в рамках нашей кооперации свой вклад в создание и сбыт конкурентных продуктов не только на внутреннем, но и на внешних рынках", - подытожил глава региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Тверская областьТехнологииКитайТверская областьРоссияИгорь РуденяВсемирная торговая организация (ВТО)ПМЭФ
 
 
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