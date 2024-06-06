https://ria.ru/20240606/rudenya-1951163607.html

Тверская область будет развивать гражданское производство совместно с КНР

Тверская область будет развивать гражданское производство совместно с КНР - РИА Новости, 06.06.2024

Тверская область будет развивать гражданское производство совместно с КНР

Тверская область при подготовке к ПМЭФ-2024 сосредоточилась на четырех ключевых направлениях; одно из них – международное сотрудничество с КНР, сообщил РИА... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:05

2024-06-06T21:05

2024-06-06T21:05

тверская область

технологии

китай

тверская область

россия

игорь руденя

всемирная торговая организация (вто)

пмэф

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тверская область при подготовке к ПМЭФ-2024 сосредоточилась на четырех ключевых направлениях; одно из них – международное сотрудничество с КНР, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Руденя. "Свою работу на форуме мы разделили на четыре части. Основная – это подготовка к программному выступлению президента, ожидаемому 7 июня. Мы ждем системных ключевых заявлений и настроены на новый этап развития в режиме навязанных ограничений национальной экономики. И, знаете, может быть, они и к лучшему: у нас есть шансы серьезно развить свой внутренний рынок. Мы ведь страдали от недобросовестной конкуренции на нем, возникшей вследствие попыток вступить в ВТО", - пояснил губернатор.Второе направление, по его словам, это работа с традиционными партнерами, с которыми у Тверской области уже сложились устойчивые экономические связи. "Речь о второй или даже третьей производной от реализации изначальных проектов, о расширении производств, выпуске новых товаров и услуг, запуске новых технологий на площадках региона. В частности, я говорю о развитии особой экономической зоны "Эммаус" - решение о ее создании было принято правительством буквально в этом году. И сейчас идет работа по формированию качественного партнерского потенциала, так как желающих работать в этой зоне достаточно много. Тем более что у нас такие привлекательные налоговые условия и меры поддержки", - подчеркнул Руденя. Он отметил, что Тверская область имеет идеальную логистику, поскольку расположена "в самой интересной экономической подзоне России". "В радиусе 500 километров от нас проживает 35-40% населения России, ведь это Москва, Петербург, другие крупные города. И наше географическое положение позволяет нам формировать очень хороший пул экономических партнеров", - убежден губернатор. Третье направление работы на ПМЭФ – это новые производственные проекты с новыми партнерами и компетенциями, кооперация по высокотехнологичным производствам, продолжил Руденя. В частности, это область гражданской авиации, работа с газонефтеразведательными предприятиями, работа по расширению IT-кластера и легкой промышленности. Четвертое направление – это международный аспект. "Сегодня мы подписали на форуме соглашение с одной из провинций КНР. Договорились о том, что будем совместно развивать компетенции производства по гражданским направлениям промышленности. В первую очередь, нас интересует развитие радиоэлектроники и IT-сферы, обрабатывающие и перерабатывающие технологии, а также туризм и гастрономия. Мы понимаем, что Китай по некоторым позициям имеет больше компетенций, опыта динамичного развития и использования мировых технологий, но наш опыт и технологии их тоже интересуют. Поэтому мы хотели бы, чтобы каждая страна вносила в рамках нашей кооперации свой вклад в создание и сбыт конкурентных продуктов не только на внутреннем, но и на внешних рынках", - подытожил глава региона. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, китай, тверская область, россия, игорь руденя, всемирная торговая организация (вто), пмэф