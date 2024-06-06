Тверская область будет развивать гражданское производство совместно с КНР
Руденя: Тверская область сосредоточилась на международном сотрудничестве с КНР
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Тверская область при подготовке к ПМЭФ-2024 сосредоточилась на четырех ключевых направлениях; одно из них – международное сотрудничество с КНР, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Руденя.
"Свою работу на форуме мы разделили на четыре части. Основная – это подготовка к программному выступлению президента, ожидаемому 7 июня. Мы ждем системных ключевых заявлений и настроены на новый этап развития в режиме навязанных ограничений национальной экономики. И, знаете, может быть, они и к лучшему: у нас есть шансы серьезно развить свой внутренний рынок. Мы ведь страдали от недобросовестной конкуренции на нем, возникшей вследствие попыток вступить в ВТО", - пояснил губернатор.
Тверские компании могут стать резидентами торгпромпарка в Шэньяне КНР
22 ноября 2023, 14:55
Второе направление, по его словам, это работа с традиционными партнерами, с которыми у Тверской области уже сложились устойчивые экономические связи.
«
"Речь о второй или даже третьей производной от реализации изначальных проектов, о расширении производств, выпуске новых товаров и услуг, запуске новых технологий на площадках региона. В частности, я говорю о развитии особой экономической зоны "Эммаус" - решение о ее создании было принято правительством буквально в этом году. И сейчас идет работа по формированию качественного партнерского потенциала, так как желающих работать в этой зоне достаточно много. Тем более что у нас такие привлекательные налоговые условия и меры поддержки", - подчеркнул Руденя.
Он отметил, что Тверская область имеет идеальную логистику, поскольку расположена "в самой интересной экономической подзоне России".
Руденя представил инвестпотенциал Тверской области в КНР
21 ноября 2023, 15:38
Третье направление работы на ПМЭФ – это новые производственные проекты с новыми партнерами и компетенциями, кооперация по высокотехнологичным производствам, продолжил Руденя. В частности, это область гражданской авиации, работа с газонефтеразведательными предприятиями, работа по расширению IT-кластера и легкой промышленности.
Четвертое направление – это международный аспект.
«
"Сегодня мы подписали на форуме соглашение с одной из провинций КНР. Договорились о том, что будем совместно развивать компетенции производства по гражданским направлениям промышленности. В первую очередь, нас интересует развитие радиоэлектроники и IT-сферы, обрабатывающие и перерабатывающие технологии, а также туризм и гастрономия. Мы понимаем, что Китай по некоторым позициям имеет больше компетенций, опыта динамичного развития и использования мировых технологий, но наш опыт и технологии их тоже интересуют. Поэтому мы хотели бы, чтобы каждая страна вносила в рамках нашей кооперации свой вклад в создание и сбыт конкурентных продуктов не только на внутреннем, но и на внешних рынках", - подытожил глава региона.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Тверская делегация посетила инфраструктурные объекты и предприятия в КНР
21 ноября 2023, 16:57