https://ria.ru/20240606/rossiya-1951171326.html

"Россия понимает". В США оценили предупреждение Путина Западу

"Россия понимает". В США оценили предупреждение Путина Западу - РИА Новости, 06.06.2024

"Россия понимает". В США оценили предупреждение Путина Западу

Россия может вооружить африканские страны, чтобы их ресурсы не достались США, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:48

2024-06-06T21:48

2024-06-06T21:48

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сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия может вооружить африканские страны, чтобы их ресурсы не достались США, заявил американский журналист Гарланд Никсон в своем блоге на YouTube."Россия понимает, что идет мировая война. <…> Я думаю, она осознает, что Африканский континент — это ключевой пазл в плане США по завоеванию господства в мире, поскольку регион обладает ресурсами. Я думаю, что Россия начнет помогать африканцам, будет их перевооружать, чтобы они смогли защититься от американского империализма", — полагает эксперт.По мнению Никсона, в будущем Москва крепко обоснуется в Африке и помешает Вашингтону устраивать там государственные перевороты.Ранее Путин указал на право Москвы ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Он отметил, что Россия может дать ответ, снабжая оружием те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, отправивших ракеты ВСУ.Российский лидер добавил, что передача Киеву высокоточного вооружения дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам. Подобные действия окончательно разрушат международные отношения и подорвут безопасность на планете, резюмировал он.

https://ria.ru/20240606/syrskiy-1951156791.html

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в мире, россия, москва, сша, вооруженные силы украины