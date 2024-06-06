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На выставке "Россия" зафиксировали рост посещаемости - РИА Новости, 06.06.2024
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15:59 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/rossiya-1951049847.html
На выставке "Россия" зафиксировали рост посещаемости
На выставке "Россия" зафиксировали рост посещаемости - РИА Новости, 06.06.2024
На выставке "Россия" зафиксировали рост посещаемости
Международную выставку-форум "Россия" в Москве посетили 15 миллионов человек, и это не предел, потому что начался рост посещаемости, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:59
2024-06-06T15:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" в Москве посетили 15 миллионов человек, и это не предел, потому что начался рост посещаемости, сообщила РИА Новости генеральный директор выставки Наталья Виртуозова на ПМЭФ. "Вы знаете, у нас были какие-то показатели (которых хотели достичь - ред.)... Мы планировали, что выставку посетят 10-12 миллионов человек. А вчера у нас было 15 миллионов, и это не предел, потому что начался рост посещаемости. Это тоже достаточно объективно появилось: выставка вышла из павильонов на улицу из-за погоды", - сказала Виртуозова РИА Новости. Она отметила, что ожидания по посещаемости были преодолены, но самое главное, что выставка стала большим событием, люди полюбили бывать на ней. "У нас сегодня около 20% посетителей уже приходят второй-третий раз", - отметила гендиректор. "Осталось чуть меньше месяца до закрытия выставки, поэтому мы просто ждем, чтобы все желающие смогли посетить ее, потому что еще есть чуть-чуть времени. Но мы не ставим сейчас никаких уже показателей", - сказала Виртуозова. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240527/vystavka-1948585409.html
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москва, выставка-форум "россия"
ПМЭФ-2024, Москва, Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" зафиксировали рост посещаемости

Гендиректор выставки "Россия" Виртуозова сообщила о росте посещаемости

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПавильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве
Павильон выставки Россия ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Павильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" в Москве посетили 15 миллионов человек, и это не предел, потому что начался рост посещаемости, сообщила РИА Новости генеральный директор выставки Наталья Виртуозова на ПМЭФ.
"Вы знаете, у нас были какие-то показатели (которых хотели достичь - ред.)... Мы планировали, что выставку посетят 10-12 миллионов человек. А вчера у нас было 15 миллионов, и это не предел, потому что начался рост посещаемости. Это тоже достаточно объективно появилось: выставка вышла из павильонов на улицу из-за погоды", - сказала Виртуозова РИА Новости.
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Она отметила, что ожидания по посещаемости были преодолены, но самое главное, что выставка стала большим событием, люди полюбили бывать на ней. "У нас сегодня около 20% посетителей уже приходят второй-третий раз", - отметила гендиректор.
"Осталось чуть меньше месяца до закрытия выставки, поэтому мы просто ждем, чтобы все желающие смогли посетить ее, потому что еще есть чуть-чуть времени. Но мы не ставим сейчас никаких уже показателей", - сказала Виртуозова.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024МоскваВыставка-форум "Россия"
 
 
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