https://ria.ru/20240606/rossiya-1951049847.html

На выставке "Россия" зафиксировали рост посещаемости

На выставке "Россия" зафиксировали рост посещаемости - РИА Новости, 06.06.2024

На выставке "Россия" зафиксировали рост посещаемости

Международную выставку-форум "Россия" в Москве посетили 15 миллионов человек, и это не предел, потому что начался рост посещаемости, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:59

2024-06-06T15:59

2024-06-06T15:59

пмэф-2024

москва

выставка-форум "россия"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Международную выставку-форум "Россия" в Москве посетили 15 миллионов человек, и это не предел, потому что начался рост посещаемости, сообщила РИА Новости генеральный директор выставки Наталья Виртуозова на ПМЭФ. "Вы знаете, у нас были какие-то показатели (которых хотели достичь - ред.)... Мы планировали, что выставку посетят 10-12 миллионов человек. А вчера у нас было 15 миллионов, и это не предел, потому что начался рост посещаемости. Это тоже достаточно объективно появилось: выставка вышла из павильонов на улицу из-за погоды", - сказала Виртуозова РИА Новости. Она отметила, что ожидания по посещаемости были преодолены, но самое главное, что выставка стала большим событием, люди полюбили бывать на ней. "У нас сегодня около 20% посетителей уже приходят второй-третий раз", - отметила гендиректор. "Осталось чуть меньше месяца до закрытия выставки, поэтому мы просто ждем, чтобы все желающие смогли посетить ее, потому что еще есть чуть-чуть времени. Но мы не ставим сейчас никаких уже показателей", - сказала Виртуозова. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240527/vystavka-1948585409.html

https://ria.ru/20240521/vystavka-1947350743.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, выставка-форум "россия"