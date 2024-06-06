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Рособоронэкспорт рассказал о многочисленных заказах на Як-130 и Су-30 - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:55 06.06.2024 (обновлено: 16:29 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/rosoboroneksport-1951045257.html
Рособоронэкспорт рассказал о многочисленных заказах на Як-130 и Су-30
Рособоронэкспорт рассказал о многочисленных заказах на Як-130 и Су-30 - РИА Новости, 06.06.2024
Рособоронэкспорт рассказал о многочисленных заказах на Як-130 и Су-30
Порядка 50 учебно-тренировочных самолётов Як-130 и истребителей Су-30 сегодня находятся в портфеле оружейных заказов Рособоронэкспорта, за последние 23 года за... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:55
2024-06-06T16:29
пмэф-2024
технологии
иркутская область
россия
александр михеев
рособоронэкспорт
як-130
су-30
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Порядка 50 учебно-тренировочных самолётов Як-130 и истребителей Су-30 сегодня находятся в портфеле оружейных заказов Рособоронэкспорта, за последние 23 года за рубеж было поставлено более 400 этих машин, заявил в четверг гендиректор РОЭ Александр Михеев. Об этом заявил на полях в рамках подписания генерального соглашения о сотрудничестве между Рособоронэкспортом и правительством Иркутской области, прошедшего на полях ПМЭФ-2024."Мы самым активным образом взаимодействуем с авиапромышленным флагманом Иркутской области – Иркутским авиационным заводом (входит в ОАК). Колоссальный конструкторский и производственный опыт авиастроителей ИАЗ, которые в августе отметят 90-летний юбилей завода, востребован и за рубежом... Сегодня это предприятие наращивает мощности и реализует проекты как в рамках ГОЗ, так и ВТС, модернизируя и выпуская новейшие многофункциональные истребители типа Су-30 и учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолёты Як-130. Начиная с 2001 года совокупно более 400 единиц Су-30 и Як-130 вошли в состав ВВС десятка стран, при этом в текущем портфеле заказов Рособоронэкспорта – порядка 50 этих машин", - цитирует Михеева пресс-служба РОЭ. Среди направлений сотрудничества, определяемых подписанным соглашением, выделяются разработка целевых программ по увеличению объёмов экспорта. Кроме того, партнёрство будет содействовать проведению прикладных исследований по разработке и производству перспективных высокотехнологичных экспортно-ориентированных образцов продукции и передовых технологий. Также соглашение поможет разработать меры поддержки организаций-участников ВТС, в том числе попавших под влияние санкций со стороны недобросовестных иностранных государств, и обеспечить правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности за рубежом. "Правительство Иркутской области стремится к расширению экспортных возможностей предприятий, продвигает на внешние рынки инновационные проекты, привлекает местные организации к участию в международных выставках. Безусловно, данное соглашение будет способствовать дальнейшему экономическому и социальному развитию Иркутской области, которая является одним из крупнейших и перспективных регионов России, обладающим обширными природными ресурсами, научным, промышленным и инновационным потенциалом. Большой объём нашей продукции в портфеле Рособоронэкспорта говорит о её высоком качестве и конкурентоспособности предприятий области", – цитируется в сообщении губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
https://ria.ru/20240311/oruzhie-1932270654.html
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технологии, иркутская область, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, як-130, су-30
ПМЭФ-2024, Технологии, Иркутская область, Россия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Як-130, Су-30
Рособоронэкспорт рассказал о многочисленных заказах на Як-130 и Су-30

Рособоронэкспорт: около 50 самолетов Як-130 и Су-30 находятся в портфеле заказов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамолет Як-130
Самолет Як-130 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самолет Як-130. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Порядка 50 учебно-тренировочных самолётов Як-130 и истребителей Су-30 сегодня находятся в портфеле оружейных заказов Рособоронэкспорта, за последние 23 года за рубеж было поставлено более 400 этих машин, заявил в четверг гендиректор РОЭ Александр Михеев.
Об этом заявил на полях в рамках подписания генерального соглашения о сотрудничестве между Рособоронэкспортом и правительством Иркутской области, прошедшего на полях ПМЭФ-2024.
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"Мы самым активным образом взаимодействуем с авиапромышленным флагманом Иркутской области – Иркутским авиационным заводом (входит в ОАК). Колоссальный конструкторский и производственный опыт авиастроителей ИАЗ, которые в августе отметят 90-летний юбилей завода, востребован и за рубежом... Сегодня это предприятие наращивает мощности и реализует проекты как в рамках ГОЗ, так и ВТС, модернизируя и выпуская новейшие многофункциональные истребители типа Су-30 и учебно-тренировочные (учебно-боевые) самолёты Як-130. Начиная с 2001 года совокупно более 400 единиц Су-30 и Як-130 вошли в состав ВВС десятка стран, при этом в текущем портфеле заказов Рособоронэкспорта – порядка 50 этих машин", - цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.
Среди направлений сотрудничества, определяемых подписанным соглашением, выделяются разработка целевых программ по увеличению объёмов экспорта. Кроме того, партнёрство будет содействовать проведению прикладных исследований по разработке и производству перспективных высокотехнологичных экспортно-ориентированных образцов продукции и передовых технологий. Также соглашение поможет разработать меры поддержки организаций-участников ВТС, в том числе попавших под влияние санкций со стороны недобросовестных иностранных государств, и обеспечить правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности за рубежом.
"Правительство Иркутской области стремится к расширению экспортных возможностей предприятий, продвигает на внешние рынки инновационные проекты, привлекает местные организации к участию в международных выставках. Безусловно, данное соглашение будет способствовать дальнейшему экономическому и социальному развитию Иркутской области, которая является одним из крупнейших и перспективных регионов России, обладающим обширными природными ресурсами, научным, промышленным и инновационным потенциалом. Большой объём нашей продукции в портфеле Рособоронэкспорта говорит о её высоком качестве и конкурентоспособности предприятий области", – цитируется в сообщении губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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ПМЭФ-2024ТехнологииИркутская областьРоссияАлександр МихеевРособоронэкспортЯк-130Су-30
 
 
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