https://ria.ru/20240606/rasshirenie-1951148781.html
В ГК "Дело" предложили расширить коридор "Север-Юг" от Петербурга до ЮАР
В ГК "Дело" предложили расширить коридор "Север-Юг" от Петербурга до ЮАР - РИА Новости, 06.06.2024
В ГК "Дело" предложили расширить коридор "Север-Юг" от Петербурга до ЮАР
Запустить масштабный контейнерный транспортный коридор между Санкт-Петербургом, Йоханнесбургом, Кубой и Шри-Ланкой предложил на ПМЭФ-2024 председатель совета... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:54
2024-06-06T19:54
2024-06-06T19:54
пмэф-2024
шри-ланка
санкт-петербург
куба
сергей шишкарев
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запустить масштабный контейнерный транспортный коридор между Санкт-Петербургом, Йоханнесбургом, Кубой и Шри-Ланкой предложил на ПМЭФ-2024 председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Выступая на сессии, посвященной возможностям БРИКС, Шишкарев предложил расширить международный транспортный коридор "Север-Юг" от Петербурга до ЮАР, а также включить в мировые торговые потоки Кубу и Шри-Ланку. По его словам, "все вместе это сформировало бы "квадрат или четырехугольник", который охватил бы весь земной шар". "Мы могли бы … рассматривать идею создания такой контейнерной сети, которая обеспечит движение товаров между этими портами на судах большой вместимости", - сказал Шишкарев. При этом фидерные суда вместимостью 5-8 тысяч контейнеров могли бы собирать и сгружать грузы в соседних портах от ключевых точек указанного квадрата. "Мы видим потенциал очень большого, серьезного транспортно-логистического вовлечения в мировые торговые потоки Шри-Ланки и Кубы", - отметил основатель ГК "Дело". Шишкарев также призвал строить судостроительные производства на территории России, Китая и Индии. "На территории стран БРИКС живет уже более половины населения планеты. Мы видим торговлю порядка 40-45% мировой торговли в рамках БРИКС, а все эти перевозки осуществляют европейские, корейские, японские, тайваньские перевозчики", - констатировал он. По мнению председателя совета директоров ГК "Дело", доля России с ее выгодным географическим положением и стран БРИКС в целом на мировом рынке логистики должна быть кратно выше нынешней. "Это финансовые ресурсы, которые соизмеримы с торговлей нефтью", - считает он. Накануне президент России Владимир Путин во время встречи с главами мировых информагентств отмечал, что отправка грузов по маршруту "Север-Юг" позволит на 10 суток сократить время транспортировки из Санкт-Петербурга в страны Персидского залива по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал. Ранее сообщалось, что ГК "Дело" прорабатывает проект создания транспортного хаба на Шри-Ланке. Речь идет о строительстве нового портового терминала по перевозке и трансшипменту контейнеров в глубоководном порту Хамбантота мощностью до 10 миллионов ДФЭ. Аналогичный хаб Шишкарев предлагал построить также на Кубе.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950508858.html
https://ria.ru/20240605/pmef-1950617145.html
https://ria.ru/20240605/tamozhnya-1950633299.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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шри-ланка, санкт-петербург, куба, сергей шишкарев, владимир путин, брикс
ПМЭФ-2024, Шри-Ланка, Санкт-Петербург, Куба, Сергей Шишкарев, Владимир Путин, БРИКС
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запустить масштабный контейнерный транспортный коридор между Санкт-Петербургом, Йоханнесбургом, Кубой и Шри-Ланкой предложил на ПМЭФ-2024 председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.
Выступая на сессии, посвященной возможностям БРИКС
, Шишкарев предложил расширить международный транспортный коридор "Север-Юг" от Петербурга до ЮАР
, а также включить в мировые торговые потоки Кубу и Шри-Ланку. По его словам, "все вместе это сформировало бы "квадрат или четырехугольник", который охватил бы весь земной шар".
"Мы могли бы … рассматривать идею создания такой контейнерной сети, которая обеспечит движение товаров между этими портами на судах большой вместимости", - сказал Шишкарев.
При этом фидерные суда вместимостью 5-8 тысяч контейнеров могли бы собирать и сгружать грузы в соседних портах от ключевых точек указанного квадрата.
"Мы видим потенциал очень большого, серьезного транспортно-логистического вовлечения в мировые торговые потоки Шри-Ланки и Кубы", - отметил основатель ГК "Дело".
Шишкарев также призвал строить судостроительные производства на территории России
, Китая
и Индии
. "На территории стран БРИКС живет уже более половины населения планеты. Мы видим торговлю порядка 40-45% мировой торговли в рамках БРИКС, а все эти перевозки осуществляют европейские, корейские, японские, тайваньские перевозчики", - констатировал он.
По мнению председателя совета директоров ГК "Дело", доля России с ее выгодным географическим положением и стран БРИКС в целом на мировом рынке логистики должна быть кратно выше нынешней. "Это финансовые ресурсы, которые соизмеримы с торговлей нефтью", - считает он.
Накануне президент России Владимир Путин
во время встречи с главами мировых информагентств отмечал, что отправка грузов по маршруту "Север-Юг" позволит на 10 суток сократить время транспортировки из Санкт-Петербурга в страны Персидского залива
по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал
.
Ранее сообщалось, что ГК "Дело" прорабатывает проект создания транспортного хаба на Шри-Ланке. Речь идет о строительстве нового портового терминала по перевозке и трансшипменту контейнеров в глубоководном порту Хамбантота мощностью до 10 миллионов ДФЭ. Аналогичный хаб Шишкарев предлагал построить также на Кубе.