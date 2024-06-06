Рейтинг@Mail.ru
Ракова: средняя продолжительность жизни в Москве приближается к 79 годам - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
19:36 06.06.2024 (обновлено: 19:43 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/rakova-1951142900.html
Ракова: средняя продолжительность жизни в Москве приближается к 79 годам
Ракова: средняя продолжительность жизни в Москве приближается к 79 годам - РИА Новости, 06.06.2024
Ракова: средняя продолжительность жизни в Москве приближается к 79 годам
Средняя продолжительная жизнь в Москве приближается к 79 годам, в ближайшие годы перейдет планку 80 лет, сообщила в четверг в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:36
2024-06-06T19:43
пмэф-2024
общество
москва
анастасия ракова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950932823_0:64:2926:1710_1920x0_80_0_0_9e3746e49fadbe23dd2897b3e72a0b2a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Средняя продолжительная жизнь в Москве приближается к 79 годам, в ближайшие годы перейдет планку 80 лет, сообщила в четверг в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "У нас в Москве очень высокая средняя продолжительность жизни. Если говорить в целом по стране, мы входим в тройку лидеров, вместе с Дагестаном и Ингушетией, средняя продолжительная жизнь в Москве приближается уже к 79 годам. И я надеюсь, что в ближайшие годы мы перейдем планку 80 лет", - сказала Ракова. По ее словам, основная заслуга в этом – сами москвичи, они образованные, активные, ответственные за свое здоровье, жители столицы вовлекаются в организацию своей жизни так, чтобы иметь меньше вредных привычек, вести более активный образ жизни, следить за своим здоровьем, заниматься профилактикой.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/obrazovanie-1950960635.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950932823_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba432ef64781a6aab17e24dc61a02886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, анастасия ракова
ПМЭФ-2024, Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова: средняя продолжительность жизни в Москве приближается к 79 годам

Ракова: средняя продолжительность жизни в Москве скоро перейдет планку 80 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ-2024
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Средняя продолжительная жизнь в Москве приближается к 79 годам, в ближайшие годы перейдет планку 80 лет, сообщила в четверг в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"У нас в Москве очень высокая средняя продолжительность жизни. Если говорить в целом по стране, мы входим в тройку лидеров, вместе с Дагестаном и Ингушетией, средняя продолжительная жизнь в Москве приближается уже к 79 годам. И я надеюсь, что в ближайшие годы мы перейдем планку 80 лет", - сказала Ракова.
По ее словам, основная заслуга в этом – сами москвичи, они образованные, активные, ответственные за свое здоровье, жители столицы вовлекаются в организацию своей жизни так, чтобы иметь меньше вредных привычек, вести более активный образ жизни, следить за своим здоровьем, заниматься профилактикой.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Ракова назвала лидеров по качеству общего образования
Вчера, 12:40
 
ПМЭФ-2024ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала