https://ria.ru/20240606/rakova-1951142900.html
Ракова: средняя продолжительность жизни в Москве приближается к 79 годам
Ракова: средняя продолжительность жизни в Москве приближается к 79 годам - РИА Новости, 06.06.2024
Ракова: средняя продолжительность жизни в Москве приближается к 79 годам
Средняя продолжительная жизнь в Москве приближается к 79 годам, в ближайшие годы перейдет планку 80 лет, сообщила в четверг в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Средняя продолжительная жизнь в Москве приближается к 79 годам, в ближайшие годы перейдет планку 80 лет, сообщила в четверг в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "У нас в Москве очень высокая средняя продолжительность жизни. Если говорить в целом по стране, мы входим в тройку лидеров, вместе с Дагестаном и Ингушетией, средняя продолжительная жизнь в Москве приближается уже к 79 годам. И я надеюсь, что в ближайшие годы мы перейдем планку 80 лет", - сказала Ракова. По ее словам, основная заслуга в этом – сами москвичи, они образованные, активные, ответственные за свое здоровье, жители столицы вовлекаются в организацию своей жизни так, чтобы иметь меньше вредных привычек, вести более активный образ жизни, следить за своим здоровьем, заниматься профилактикой.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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общество, москва, анастасия ракова
ПМЭФ-2024, Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова: средняя продолжительность жизни в Москве приближается к 79 годам
Ракова: средняя продолжительность жизни в Москве скоро перейдет планку 80 лет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Средняя продолжительная жизнь в Москве приближается к 79 годам, в ближайшие годы перейдет планку 80 лет, сообщила в четверг в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"У нас в Москве очень высокая средняя продолжительность жизни. Если говорить в целом по стране, мы входим в тройку лидеров, вместе с Дагестаном и Ингушетией, средняя продолжительная жизнь в Москве приближается уже к 79 годам. И я надеюсь, что в ближайшие годы мы перейдем планку 80 лет", - сказала Ракова.
По ее словам, основная заслуга в этом – сами москвичи, они образованные, активные, ответственные за свое здоровье, жители столицы вовлекаются в организацию своей жизни так, чтобы иметь меньше вредных привычек, вести более активный образ жизни, следить за своим здоровьем, заниматься профилактикой.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.