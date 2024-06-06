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Путин проводит переговоры с президентом Зимбабве - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
21:35 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/putin-1951169513.html
Путин проводит переговоры с президентом Зимбабве
Путин проводит переговоры с президентом Зимбабве - РИА Новости, 06.06.2024
Путин проводит переговоры с президентом Зимбабве
Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:35
2024-06-06T21:35
пмэф-2024
россия
зимбабве
санкт-петербург
эммерсон мнангагва
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Сначала лидеры пообщаются в формате один на один, затем переговоры пройдут в составе делегаций. Это четвертый визит Мнангагвы в Россию. В 2019 году лидер африканского государства дважды посещал РФ. В 2023 году президенты встречались на полях второго саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, где обсудили возможности углубления двусторонней кооперации, прежде всего в торгово-экономической сфере. Ожидается, что в ходе нынешней беседы Путин и Мнангагва рассмотрят ход реализации достигнутых договоренностей и наметят дальнейшие совместные шаги по развитию сотрудничества. Встреча лидеров проходит в Константиновском дворце в Стрельне, на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. На следующий день, 7 июня, президенты вместе примут участие в пленарном заседании ПМЭФ.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950460190.html
https://ria.ru/20240606/putin-1951152259.html
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россия, зимбабве, санкт-петербург, эммерсон мнангагва, владимир путин
ПМЭФ-2024, Россия, Зимбабве, Санкт-Петербург, Эммерсон Мнангагва, Владимир Путин
Путин проводит переговоры с президентом Зимбабве

Путин проводит переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва (слева)
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва (слева) - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва (слева) . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
Сначала лидеры пообщаются в формате один на один, затем переговоры пройдут в составе делегаций.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Кремле рассказали о мероприятиях ПМЭФ с участием Путина
4 июня, 17:01
Это четвертый визит Мнангагвы в Россию. В 2019 году лидер африканского государства дважды посещал РФ. В 2023 году президенты встречались на полях второго саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге, где обсудили возможности углубления двусторонней кооперации, прежде всего в торгово-экономической сфере.
Ожидается, что в ходе нынешней беседы Путин и Мнангагва рассмотрят ход реализации достигнутых договоренностей и наметят дальнейшие совместные шаги по развитию сотрудничества.
Встреча лидеров проходит в Константиновском дворце в Стрельне, на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
На следующий день, 7 июня, президенты вместе примут участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербской Милорад Додик во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Додик поблагодарил Путина за позицию при голосовании по Сребренице
Вчера, 20:58
 
ПМЭФ-2024РоссияЗимбабвеСанкт-ПетербургЭммерсон МнангагваВладимир Путин
 
 
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