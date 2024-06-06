https://ria.ru/20240606/putin-1951123461.html

Президента Бразилии ждут на саммите БРИКС, заявил Путин

Президента Бразилии ждут на саммите БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024

Президента Бразилии ждут на саммите БРИКС, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву ждут на саммите БРИКС в Казани осенью этого года. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:35

2024-06-06T18:35

2024-06-06T18:52

бразилия

казань

брикс

владимир путин

россия

луис инасиу лула да силва

новый банк развития

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву ждут на саммите БРИКС в Казани осенью этого года."Ждем его в казани осенью этого года на саммите БРИКС", - сказал Путин, обращаясь к главе Нового банка развития Дилме Роуссефф.

https://ria.ru/20240606/briks-1951022704.html

бразилия

казань

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бразилия, казань, брикс, владимир путин, россия, луис инасиу лула да силва, новый банк развития