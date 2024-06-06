https://ria.ru/20240606/putin-1951123461.html
Президента Бразилии ждут на саммите БРИКС, заявил Путин
Президента Бразилии ждут на саммите БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024
Президента Бразилии ждут на саммите БРИКС, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву ждут на саммите БРИКС в Казани осенью этого года. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:35
2024-06-06T18:35
2024-06-06T18:52
бразилия
казань
брикс
владимир путин
россия
луис инасиу лула да силва
новый банк развития
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву ждут на саммите БРИКС в Казани осенью этого года."Ждем его в казани осенью этого года на саммите БРИКС", - сказал Путин, обращаясь к главе Нового банка развития Дилме Роуссефф.
https://ria.ru/20240606/briks-1951022704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, казань, брикс, владимир путин, россия, луис инасиу лула да силва, новый банк развития
Бразилия, Казань, БРИКС, Владимир Путин, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Новый банк развития
Президента Бразилии ждут на саммите БРИКС, заявил Путин
Путин заявил, что президента Бразилии ждут на саммите БРИКС в Казани