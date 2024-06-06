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Президента Бразилии ждут на саммите БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024
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18:35 06.06.2024 (обновлено: 18:52 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/putin-1951123461.html
Президента Бразилии ждут на саммите БРИКС, заявил Путин
Президента Бразилии ждут на саммите БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 06.06.2024
Президента Бразилии ждут на саммите БРИКС, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву ждут на саммите БРИКС в Казани осенью этого года. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:35
2024-06-06T18:52
бразилия
казань
брикс
владимир путин
россия
луис инасиу лула да силва
новый банк развития
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву ждут на саммите БРИКС в Казани осенью этого года."Ждем его в казани осенью этого года на саммите БРИКС", - сказал Путин, обращаясь к главе Нового банка развития Дилме Роуссефф.
https://ria.ru/20240606/briks-1951022704.html
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бразилия, казань, брикс, владимир путин, россия, луис инасиу лула да силва, новый банк развития
Бразилия, Казань, БРИКС, Владимир Путин, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Новый банк развития
Президента Бразилии ждут на саммите БРИКС, заявил Путин

Путин заявил, что президента Бразилии ждут на саммите БРИКС в Казани

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву ждут на саммите БРИКС в Казани осенью этого года.
"Ждем его в казани осенью этого года на саммите БРИКС", - сказал Путин, обращаясь к главе Нового банка развития Дилме Роуссефф.
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БразилияКазаньБРИКСВладимир ПутинРоссияЛуис Инасиу Лула да СилваНовый банк развития
 
 
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