https://ria.ru/20240606/putin-1951121581.html

Путин рассказал о планах в ближайшие дни созвониться с президентом Бразилии

Путин рассказал о планах в ближайшие дни созвониться с президентом Бразилии - РИА Новости, 06.06.2024

Путин рассказал о планах в ближайшие дни созвониться с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин заявил о договоренности с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ближайшие дни провести телефонный разговор, глава РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:30

2024-06-06T18:30

2024-06-06T18:48

бразилия

россия

владимир путин

новый банк развития

луис инасиу лула да силва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о договоренности с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ближайшие дни провести телефонный разговор, глава российского государства."Прошу вас передать самые лучшие пожелания действующему президенту Бразилии, господину Луле (да Сильве), мы с ним в ближайшие несколько дней договорились созвониться по телефону, обсудить двусторонние связи", - сказал Путин, обращаясь к главе Нового банка развития Дилме Роуссефф.

https://ria.ru/20240606/putin-1951123461.html

бразилия

россия

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Наталья Макарова

бразилия, россия, владимир путин, новый банк развития, луис инасиу лула да силва