https://ria.ru/20240606/putin-1951121581.html
Путин рассказал о планах в ближайшие дни созвониться с президентом Бразилии
Путин рассказал о планах в ближайшие дни созвониться с президентом Бразилии - РИА Новости, 06.06.2024
Путин рассказал о планах в ближайшие дни созвониться с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин заявил о договоренности с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ближайшие дни провести телефонный разговор, глава РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:30
2024-06-06T18:30
2024-06-06T18:48
бразилия
россия
владимир путин
новый банк развития
луис инасиу лула да силва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о договоренности с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой в ближайшие дни провести телефонный разговор, глава российского государства."Прошу вас передать самые лучшие пожелания действующему президенту Бразилии, господину Луле (да Сильве), мы с ним в ближайшие несколько дней договорились созвониться по телефону, обсудить двусторонние связи", - сказал Путин, обращаясь к главе Нового банка развития Дилме Роуссефф.
https://ria.ru/20240606/putin-1951123461.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, россия, владимир путин, новый банк развития, луис инасиу лула да силва
Бразилия, Россия, Владимир Путин, Новый банк развития, Луис Инасиу Лула да Силва
Путин рассказал о планах в ближайшие дни созвониться с президентом Бразилии
Путин сообщил, то в ближайшие дни планирует созвониться с президентом Бразилии