Запад услышал сигнал Путина, заявил Песков
Песков заявил, что Запад услышал сигнал России насчет поставок оружия Киеву
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Запад уже услышал сигнал президента России Владимира Путина об ответе РФ на поставки Киеву вооружений для ударов по российской территории, заявил в четверг пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина.
"Уже услышали. Это одно, наверное, из важнейших заявлений, которое вчера сделал президент", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина.
"Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано. И судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают", - сказал он.
Ответ России на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным, Москва над этим подумает, заявил в среду Путин. По его словам, "если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России".