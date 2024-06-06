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Запад услышал сигнал Путина, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
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16:55 06.06.2024 (обновлено: 00:14 07.06.2024)
https://ria.ru/20240606/putin-1951083179.html
Запад услышал сигнал Путина, заявил Песков
Запад услышал сигнал Путина, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
Запад услышал сигнал Путина, заявил Песков
Запад уже услышал сигнал президента России Владимира Путина об ответе РФ на поставки Киеву вооружений для ударов по российской территории, заявил в четверг... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-06T16:55
2024-06-07T00:14
россия
владимир путин
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
киев
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Запад уже услышал сигнал президента России Владимира Путина об ответе РФ на поставки Киеву вооружений для ударов по российской территории, заявил в четверг пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина."Уже услышали. Это одно, наверное, из важнейших заявлений, которое вчера сделал президент", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина."Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано. И судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают", - сказал он.Ответ России на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным, Москва над этим подумает, заявил в среду Путин. По его словам, "если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России".
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россия, владимир путин, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, киев, украина
Россия, Владимир Путин, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Киев, Украина
Запад услышал сигнал Путина, заявил Песков

Песков заявил, что Запад услышал сигнал России насчет поставок оружия Киеву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Запад уже услышал сигнал президента России Владимира Путина об ответе РФ на поставки Киеву вооружений для ударов по российской территории, заявил в четверг пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина.
"Уже услышали. Это одно, наверное, из важнейших заявлений, которое вчера сделал президент", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина.
"Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано. И судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают", - сказал он.
Ответ России на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным, Москва над этим подумает, заявил в среду Путин. По его словам, "если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России".
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РоссияВладимир ПутинВ миреДмитрий ПесковПавел ЗарубинКиевУкраина
 
 
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