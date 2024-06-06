https://ria.ru/20240606/putin-1951083179.html

Запад услышал сигнал Путина, заявил Песков

Запад услышал сигнал Путина, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024

Запад услышал сигнал Путина, заявил Песков

Запад уже услышал сигнал президента России Владимира Путина об ответе РФ на поставки Киеву вооружений для ударов по российской территории, заявил в четверг... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-06T16:55

2024-06-06T16:55

2024-06-07T00:14

россия

владимир путин

в мире

дмитрий песков

павел зарубин

киев

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Запад уже услышал сигнал президента России Владимира Путина об ответе РФ на поставки Киеву вооружений для ударов по российской территории, заявил в четверг пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина."Уже услышали. Это одно, наверное, из важнейших заявлений, которое вчера сделал президент", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина."Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано. И судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают", - сказал он.Ответ России на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным, Москва над этим подумает, заявил в среду Путин. По его словам, "если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России".

https://ria.ru/20240606/bayden-1951003027.html

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, киев, украина