"Не сработало". СМИ рассказали о попытке Макрона "прикрыться" Путиным
Spectator: французы не считают Путина главной угрозой, несмотря на слова Макрона
© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Попытка Эммануэля Макрона построить избирательную кампанию в Европарламент на мнимой российской угрозе провалилась, пишет Spectator.
«
"Он (Макрон. — Прим. ред.) хотел сфокусироваться в избирательной кампании на конфликте на Украине. <...> Не сработало. Путин не стал главным опасением для большинства французов", — говорится в материале.
Москва снова напугала Европу
Вчера, 08:00
Авторы статьи связывают резкую риторику французского лидера в адрес Москвы именно с выборами в ЕП. Отмечается, что на фоне провалов Макрона за последние пять лет растет популярность партии "Национальное объединение" во главе с Жорданом Барделла, которой и предрекают триумф на выборах.
"За "Национальное объединение" всегда лучше голосовали в провинциях, <...> а в больших городах дела шли хуже. Теперь это начало меняться", — говорится в материале. Действующий президент стал непопулярен, Франция в отчаянии, а Барделла и главной сопернице Макрона на прошлых выборах Марин Ле Пен подобная ситуация выгодна.
Французская крайне правая партия "Национальный фронт" создана Жаном-Мари Ле Пеном, в 2011 году ее возглавила его дочь Марин. В 2018 году она была переименована в "Национальное объединение", лидером партии сегодня является Барделла, а Ле Пен возглавляет фракцию в парламенте страны. Сейчас в ЕС проходят четырехдневные выборы в Европейский парламент, которые определят политику союза на ближайшие пять лет.
В начале мая Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с таким подходом. Как писала газета Monde, лидер Пятой республики хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением. Глава МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что французские инструктора, которых могут отправить на Украину, - законная цель для российских вооруженных сил.
Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением. Глава МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что французские инструктора, которых могут отправить на Украину, - законная цель для российских вооруженных сил.