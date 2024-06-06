https://ria.ru/20240606/putin-1951065481.html

"Не сработало". СМИ рассказали о попытке Макрона "прикрыться" Путиным

"Не сработало". СМИ рассказали о попытке Макрона "прикрыться" Путиным - РИА Новости, 06.06.2024

"Не сработало". СМИ рассказали о попытке Макрона "прикрыться" Путиным

Попытка Эммануэля Макрона построить избирательную кампанию в Европарламент на мнимой российской угрозе провалилась, пишет Spectator. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:25

2024-06-06T16:25

2024-06-06T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

франция

эммануэль макрон

европарламент

марин ле пен

украина

россия

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Попытка Эммануэля Макрона построить избирательную кампанию в Европарламент на мнимой российской угрозе провалилась, пишет Spectator."Он (Макрон. — Прим. ред.) хотел сфокусироваться в избирательной кампании на конфликте на Украине. <...> Не сработало. Путин не стал главным опасением для большинства французов", — говорится в материале.Авторы статьи связывают резкую риторику французского лидера в адрес Москвы именно с выборами в ЕП. Отмечается, что на фоне провалов Макрона за последние пять лет растет популярность партии "Национальное объединение" во главе с Жорданом Барделла, которой и предрекают триумф на выборах."За "Национальное объединение" всегда лучше голосовали в провинциях, <...> а в больших городах дела шли хуже. Теперь это начало меняться", — говорится в материале. Действующий президент стал непопулярен, Франция в отчаянии, а Барделла и главной сопернице Макрона на прошлых выборах Марин Ле Пен подобная ситуация выгодна.В начале мая Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с таким подходом. Как писала газета Monde, лидер Пятой республики хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением. Глава МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что французские инструктора, которых могут отправить на Украину, - законная цель для российских вооруженных сил.

https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html

https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html

https://ria.ru/20240602/voyna-1950026763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, марин ле пен, украина, россия