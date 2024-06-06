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"Не сработало". СМИ рассказали о попытке Макрона "прикрыться" Путиным - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 06.06.2024 (обновлено: 17:37 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/putin-1951065481.html
"Не сработало". СМИ рассказали о попытке Макрона "прикрыться" Путиным
"Не сработало". СМИ рассказали о попытке Макрона "прикрыться" Путиным - РИА Новости, 06.06.2024
"Не сработало". СМИ рассказали о попытке Макрона "прикрыться" Путиным
Попытка Эммануэля Макрона построить избирательную кампанию в Европарламент на мнимой российской угрозе провалилась, пишет Spectator. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:25
2024-06-06T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
франция
эммануэль макрон
европарламент
марин ле пен
украина
россия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Попытка Эммануэля Макрона построить избирательную кампанию в Европарламент на мнимой российской угрозе провалилась, пишет Spectator.&quot;Он (Макрон. — Прим. ред.) хотел сфокусироваться в избирательной кампании на конфликте на Украине. &lt;...&gt; Не сработало. Путин не стал главным опасением для большинства французов&quot;, — говорится в материале.Авторы статьи связывают резкую риторику французского лидера в адрес Москвы именно с выборами в ЕП. Отмечается, что на фоне провалов Макрона за последние пять лет растет популярность партии "Национальное объединение" во главе с Жорданом Барделла, которой и предрекают триумф на выборах."За "Национальное объединение" всегда лучше голосовали в провинциях, &lt;...&gt; а в больших городах дела шли хуже. Теперь это начало меняться", — говорится в материале. Действующий президент стал непопулярен, Франция в отчаянии, а Барделла и главной сопернице Макрона на прошлых выборах Марин Ле Пен подобная ситуация выгодна.В начале мая Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с таким подходом. Как писала газета Monde, лидер Пятой республики хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением. Глава МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что французские инструктора, которых могут отправить на Украину, - законная цель для российских вооруженных сил.
https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html
https://ria.ru/20240602/evropa-1949765152.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, марин ле пен, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент, Марин Ле Пен, Украина, Россия
"Не сработало". СМИ рассказали о попытке Макрона "прикрыться" Путиным

Spectator: французы не считают Путина главной угрозой, несмотря на слова Макрона

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Попытка Эммануэля Макрона построить избирательную кампанию в Европарламент на мнимой российской угрозе провалилась, пишет Spectator.
«

"Он (Макрон. — Прим. ред.) хотел сфокусироваться в избирательной кампании на конфликте на Украине. <...> Не сработало. Путин не стал главным опасением для большинства французов", — говорится в материале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Москва снова напугала Европу
Вчера, 08:00
Авторы статьи связывают резкую риторику французского лидера в адрес Москвы именно с выборами в ЕП. Отмечается, что на фоне провалов Макрона за последние пять лет растет популярность партии "Национальное объединение" во главе с Жорданом Барделла, которой и предрекают триумф на выборах.
"За "Национальное объединение" всегда лучше голосовали в провинциях, <...> а в больших городах дела шли хуже. Теперь это начало меняться", — говорится в материале. Действующий президент стал непопулярен, Франция в отчаянии, а Барделла и главной сопернице Макрона на прошлых выборах Марин Ле Пен подобная ситуация выгодна.

Французская крайне правая партия "Национальный фронт" создана Жаном-Мари Ле Пеном, в 2011 году ее возглавила его дочь Марин. В 2018 году она была переименована в "Национальное объединение", лидером партии сегодня является Барделла, а Ле Пен возглавляет фракцию в парламенте страны. Сейчас в ЕС проходят четырехдневные выборы в Европейский парламент, которые определят политику союза на ближайшие пять лет.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Европа все-таки решила пойти по стопам Наполеона и Гитлера
2 июня, 08:00
В начале мая Макрон не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и из Киева поступит соответствующая просьба. По его словам, "многие страны" согласились с таким подходом. Как писала газета Monde, лидер Пятой республики хочет создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.

Российский лидер Владимир Путин, говоря о подобной риторике, отметил, что представители НАТО должны отдавать себе отчет, с чем они играют. Как напомнил глава государства, страны альянса в Европе — это, как правило, образования с небольшой территорией и очень плотным населением. Глава МИД Сергей Лавров также подчеркивал, что французские инструктора, которых могут отправить на Украину, - законная цель для российских вооруженных сил.
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
Во Франции забили тревогу из-за подготовки войны против России
2 июня, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияЭммануэль МакронЕвропарламентМарин Ле ПенУкраинаРоссия
 
 
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