Губернатор Хоценко: в Омске будет центр высокотехнологичного протезирования
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко на ПМЭФ-2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о создании центра высокотехнологичного протезирования в Омске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В центре создадут современные условия для высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации ветеранов СВО со всей Сибири и Урала. На полях Петербургского международного экономического форума глава Омской области фонд "Защитники Отечества" и предприятие "ЦИТО" договорились о сотрудничестве в поддержке ветеранов СВО.
"Создаем в Омске центр высокотехнологичного протезирования. В присутствии первого заместителя председателя правительства России Дениса Валентиновича Мантурова подписали соглашение с директором Центра инновационных технологий в ортопедии Виктором Семеновичем Спектором и руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Евгеньевной Цивилевой", - привели в пресс-службе слова Виталия Хоценко.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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