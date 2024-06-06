https://ria.ru/20240606/protezirovanie-1951043238.html

Губернатор Хоценко: в Омске будет центр высокотехнологичного протезирования

Губернатор Хоценко: в Омске будет центр высокотехнологичного протезирования - РИА Новости, 06.06.2024

Губернатор Хоценко: в Омске будет центр высокотехнологичного протезирования

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о создании центра высокотехнологичного протезирования в Омске, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:48

2024-06-06T15:48

2024-06-06T15:55

омская область

омская область

омск

урал

виталий хоценко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о создании центра высокотехнологичного протезирования в Омске, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В центре создадут современные условия для высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации ветеранов СВО со всей Сибири и Урала. На полях Петербургского международного экономического форума глава Омской области фонд "Защитники Отечества" и предприятие "ЦИТО" договорились о сотрудничестве в поддержке ветеранов СВО. "Создаем в Омске центр высокотехнологичного протезирования. В присутствии первого заместителя председателя правительства России Дениса Валентиновича Мантурова подписали соглашение с директором Центра инновационных технологий в ортопедии Виктором Семеновичем Спектором и руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Евгеньевной Цивилевой", - привели в пресс-службе слова Виталия Хоценко. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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омск

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Алёна Пава

омская область, омск, урал, виталий хоценко