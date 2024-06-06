https://ria.ru/20240606/proizvodstvo-1951180555.html

Производство олова и сплавов создадут в Ярославской области

Производство олова и сплавов создадут в Ярославской области - РИА Новости, 06.06.2024

Производство олова и сплавов создадут в Ярославской области

Проект по строительству завода для выпуска олова и сплавов реализуют в индустриальном парке "Тутаев" в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:08

2024-06-06T23:08

2024-06-06T23:08

ярославская область

экономика

ярославская область

михаил евраев

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Проект по строительству завода для выпуска олова и сплавов реализуют в индустриальном парке "Тутаев" в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что о реализации нового инвестиционного проекта по строительству завода для выпуска олова и сплавов в Ярославской области правительство региона сообщило на Петербургском международном экономическом форуме. Производство, где будет 130 рабочих мест, создадут в индустриальном парке "Тутаев". "Индустриальный парк "Тутаев" – уникальная территория с особыми условиями для инвесторов. Важно, что, помимо инфраструктурной поддержки, резиденты парка получают преференции. В их числе – возможность оформить льготный заем в размере до 1 миллиарда рублей по ставке до 5% годовых, отсутствие налогов на прибыль, имущество, землю", - подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Проект, как сообщает пресс-служба правительства области, будет реализован в несколько этапов. Начать производство продукции планируется до конца 2026 года. Размер инвестиций – 500 миллионов рублей. Подчеркивается, что для правительства области проект имеет особое значение в рамках работы органов исполнительной власти региона по импортозамещению. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/peregovory-1951180217.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ярославская область, михаил евраев, пмэф