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Производство олова и сплавов создадут в Ярославской области - РИА Новости, 06.06.2024
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Ярославская область
 
23:08 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/proizvodstvo-1951180555.html
Производство олова и сплавов создадут в Ярославской области
Производство олова и сплавов создадут в Ярославской области - РИА Новости, 06.06.2024
Производство олова и сплавов создадут в Ярославской области
Проект по строительству завода для выпуска олова и сплавов реализуют в индустриальном парке "Тутаев" в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T23:08
2024-06-06T23:08
ярославская область
экономика
ярославская область
михаил евраев
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Проект по строительству завода для выпуска олова и сплавов реализуют в индустриальном парке "Тутаев" в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что о реализации нового инвестиционного проекта по строительству завода для выпуска олова и сплавов в Ярославской области правительство региона сообщило на Петербургском международном экономическом форуме. Производство, где будет 130 рабочих мест, создадут в индустриальном парке "Тутаев". "Индустриальный парк "Тутаев" – уникальная территория с особыми условиями для инвесторов. Важно, что, помимо инфраструктурной поддержки, резиденты парка получают преференции. В их числе – возможность оформить льготный заем в размере до 1 миллиарда рублей по ставке до 5% годовых, отсутствие налогов на прибыль, имущество, землю", - подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Проект, как сообщает пресс-служба правительства области, будет реализован в несколько этапов. Начать производство продукции планируется до конца 2026 года. Размер инвестиций – 500 миллионов рублей. Подчеркивается, что для правительства области проект имеет особое значение в рамках работы органов исполнительной власти региона по импортозамещению. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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экономика, ярославская область, михаил евраев, пмэф
Ярославская область, Экономика, Ярославская область, Михаил Евраев, ПМЭФ

Производство олова и сплавов создадут в Ярославской области

© РИА Новости / Мария СеливановаТутаев
Тутаев - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Тутаев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Проект по строительству завода для выпуска олова и сплавов реализуют в индустриальном парке "Тутаев" в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что о реализации нового инвестиционного проекта по строительству завода для выпуска олова и сплавов в Ярославской области правительство региона сообщило на Петербургском международном экономическом форуме. Производство, где будет 130 рабочих мест, создадут в индустриальном парке "Тутаев".
«
"Индустриальный парк "Тутаев" – уникальная территория с особыми условиями для инвесторов. Важно, что, помимо инфраструктурной поддержки, резиденты парка получают преференции. В их числе – возможность оформить льготный заем в размере до 1 миллиарда рублей по ставке до 5% годовых, отсутствие налогов на прибыль, имущество, землю", - подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Проект, как сообщает пресс-служба правительства области, будет реализован в несколько этапов. Начать производство продукции планируется до конца 2026 года. Размер инвестиций – 500 миллионов рублей. Подчеркивается, что для правительства области проект имеет особое значение в рамках работы органов исполнительной власти региона по импортозамещению.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Евраев провел на ПМЭФ переговоры с двумя крупными агрохолдингами
Вчера, 23:07
 
Ярославская областьЭкономикаЯрославская областьМихаил ЕвраевПМЭФ
 
 
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