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ГК "Полипласт" построит в Тульской области два производственных комплекса - РИА Новости, 06.06.2024
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ГК "Полипласт" построит в Тульской области два производственных комплекса
ГК "Полипласт" построит в Тульской области два производственных комплекса - РИА Новости, 06.06.2024
ГК "Полипласт" построит в Тульской области два производственных комплекса
На Петербургском международном экономическом форуме 6 июня председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов и временно исполняющий... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:54
2024-06-06T15:54
пресс-релизы
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МОСКВА, 6 июн — Пресс-служба ГК "Полипласт". На Петербургском международном экономическом форуме 6 июня председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов и временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию на территории Тульской области инвестиционных проектов.Планируется создание сразу двух производственных комплексов, которые будут способствовать развитию производительных сил области, внедрению прогрессивных технологий и созданию более 700 новых рабочих мест. Размер инвестиций - более 12 миллиардов рублей.Планируемая к выпуску наукоемкая продукция имеет широкий спектр применения, которая ранее на российском рынке была представлена преимущественно иностранными производителями."Компания "Полипласт" – в числе лидеров в стране по производству полимеров, яркий пример социально ориентированного бизнеса и один из самых надежных партнеров региона", - сказал Дмитрий Миляев."Компания серьезно подходит к экологической и промышленной безопасности при проектировании комплексов, следуя мировым стандартам и нормам. Запуск новых производств будет способствовать экономическому развитию Тульской области", - отметил председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов.Запуск проекта окажет положительный эффект на строительную отрасль, что позволит создавать на основе данных полимеров востребованную конкурентоспособную продукцию с высокими потребительскими свойствами. Также продукция будет востребована в других отраслях промышленности, например, в мебельной, деревообрабатывающей, автомобилестроении, фармацевтике.Александр Шамсутдинов также отметил, что продолжится поддержка и развитие хоккея в регионе.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

ГК "Полипласт" построит в Тульской области два производственных комплекса

© Фото : ООО "Полипласт Новомосковск"ГК "Полипласт" построит в Тульской области два производственных комплекса
ГК Полипласт построит в Тульской области два производственных комплекса - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : ООО "Полипласт Новомосковск"
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МОСКВА, 6 июн — Пресс-служба ГК "Полипласт". На Петербургском международном экономическом форуме 6 июня председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов и временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию на территории Тульской области инвестиционных проектов.
Планируется создание сразу двух производственных комплексов, которые будут способствовать развитию производительных сил области, внедрению прогрессивных технологий и созданию более 700 новых рабочих мест. Размер инвестиций - более 12 миллиардов рублей.
Планируемая к выпуску наукоемкая продукция имеет широкий спектр применения, которая ранее на российском рынке была представлена преимущественно иностранными производителями.
"Компания "Полипласт" – в числе лидеров в стране по производству полимеров, яркий пример социально ориентированного бизнеса и один из самых надежных партнеров региона", - сказал Дмитрий Миляев.
"Компания серьезно подходит к экологической и промышленной безопасности при проектировании комплексов, следуя мировым стандартам и нормам. Запуск новых производств будет способствовать экономическому развитию Тульской области", - отметил председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов.
Запуск проекта окажет положительный эффект на строительную отрасль, что позволит создавать на основе данных полимеров востребованную конкурентоспособную продукцию с высокими потребительскими свойствами. Также продукция будет востребована в других отраслях промышленности, например, в мебельной, деревообрабатывающей, автомобилестроении, фармацевтике.
Александр Шамсутдинов также отметил, что продолжится поддержка и развитие хоккея в регионе.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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