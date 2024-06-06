https://ria.ru/20240606/proizvodstvo-1951044943.html

ГК "Полипласт" построит в Тульской области два производственных комплекса

ГК "Полипласт" построит в Тульской области два производственных комплекса - РИА Новости, 06.06.2024

ГК "Полипласт" построит в Тульской области два производственных комплекса

На Петербургском международном экономическом форуме 6 июня председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов и временно исполняющий... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:54

2024-06-06T15:54

2024-06-06T15:54

пресс-релизы

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МОСКВА, 6 июн — Пресс-служба ГК "Полипласт". На Петербургском международном экономическом форуме 6 июня председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов и временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию на территории Тульской области инвестиционных проектов.Планируется создание сразу двух производственных комплексов, которые будут способствовать развитию производительных сил области, внедрению прогрессивных технологий и созданию более 700 новых рабочих мест. Размер инвестиций - более 12 миллиардов рублей.Планируемая к выпуску наукоемкая продукция имеет широкий спектр применения, которая ранее на российском рынке была представлена преимущественно иностранными производителями."Компания "Полипласт" – в числе лидеров в стране по производству полимеров, яркий пример социально ориентированного бизнеса и один из самых надежных партнеров региона", - сказал Дмитрий Миляев."Компания серьезно подходит к экологической и промышленной безопасности при проектировании комплексов, следуя мировым стандартам и нормам. Запуск новых производств будет способствовать экономическому развитию Тульской области", - отметил председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Шамсутдинов.Запуск проекта окажет положительный эффект на строительную отрасль, что позволит создавать на основе данных полимеров востребованную конкурентоспособную продукцию с высокими потребительскими свойствами. Также продукция будет востребована в других отраслях промышленности, например, в мебельной, деревообрабатывающей, автомобилестроении, фармацевтике.Александр Шамсутдинов также отметил, что продолжится поддержка и развитие хоккея в регионе.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы