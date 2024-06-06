https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1951146922.html
В Свердловской области завели дело после пропажи двух детей
В Свердловской области завели дело после пропажи двух детей - РИА Новости, 06.06.2024
В Свердловской области завели дело после пропажи двух детей
Уголовное дело возбуждено после пропажи двух детей в лесу под селом Байкалово Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:48
2024-06-06T19:48
2024-06-06T19:48
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пропажи двух детей в лесу под селом Байкалово Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ. "В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух малолетних детей", – говорится в сообщении. По какой именно статье заведено дело, в управлении РИА Новости не уточнили. "Возбуждение уголовного дела, в первую очередь, связано с необходимостью проведения комплекса следственных мероприятий, направленных на скорейшее установление местонахождения пропавших", – подчеркнули в СК. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал, что вечером во вторник 13-летний Григорий и его родная 11-летняя сестра Виктория вместе со своим 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом, утром в среду они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина вечером того же дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками до сих пор в розыске. После пропажи детей их мать заявила в полицию, по словам Горелых, в поисках брата и сестры задействованы более 100 представителей МВД, волонтеры и специалисты с квадрокоптерами. Поиск осложняет отсутствие у заблудившихся телефонов.
https://ria.ru/20240331/delo-1936953600.html
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происшествия, свердловская область, россия, липки, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Россия, Липки, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области завели дело после пропажи двух детей
СК: в Свердловской области завели дело после пропажи двух детей в лесу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пропажи двух детей в лесу под селом Байкалово Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ.
"В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух малолетних детей", – говорится в сообщении.
По какой именно статье заведено дело, в управлении РИА Новости не уточнили.
"Возбуждение уголовного дела, в первую очередь, связано с необходимостью проведения комплекса следственных мероприятий, направленных на скорейшее установление местонахождения пропавших", – подчеркнули в СК.
Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
сообщал, что вечером во вторник 13-летний Григорий и его родная 11-летняя сестра Виктория вместе со своим 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка
недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом, утром в среду они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина вечером того же дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками до сих пор в розыске.
После пропажи детей их мать заявила в полицию, по словам Горелых, в поисках брата и сестры задействованы более 100 представителей МВД, волонтеры и специалисты с квадрокоптерами. Поиск осложняет отсутствие у заблудившихся телефонов.