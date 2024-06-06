https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1951146922.html

В Свердловской области завели дело после пропажи двух детей

В Свердловской области завели дело после пропажи двух детей - РИА Новости, 06.06.2024

В Свердловской области завели дело после пропажи двух детей

Уголовное дело возбуждено после пропажи двух детей в лесу под селом Байкалово Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:48

2024-06-06T19:48

2024-06-06T19:48

происшествия

свердловская область

россия

липки

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пропажи двух детей в лесу под селом Байкалово Свердловской области, сообщает региональное управление СК РФ. "В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух малолетних детей", – говорится в сообщении. По какой именно статье заведено дело, в управлении РИА Новости не уточнили. "Возбуждение уголовного дела, в первую очередь, связано с необходимостью проведения комплекса следственных мероприятий, направленных на скорейшее установление местонахождения пропавших", – подчеркнули в СК. Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал, что вечером во вторник 13-летний Григорий и его родная 11-летняя сестра Виктория вместе со своим 67-летним дедушкой и двумя собаками породы бигль ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района. Через некоторое время, возвращаясь обратно, они заблудились. Ночь все вместе провели под открытым небом, утром в среду они разделились на две группы и отправились в разные стороны. Пожилой мужчина вечером того же дня сумел найти обратную дорогу и вернулся, а дети с собаками до сих пор в розыске. После пропажи детей их мать заявила в полицию, по словам Горелых, в поисках брата и сестры задействованы более 100 представителей МВД, волонтеры и специалисты с квадрокоптерами. Поиск осложняет отсутствие у заблудившихся телефонов.

https://ria.ru/20240331/delo-1936953600.html

https://ria.ru/20230926/rebenok-1898743011.html

свердловская область

россия

липки

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происшествия, свердловская область, россия, липки, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)