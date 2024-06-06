https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1951059525.html

На жителя Ивановской области завели дело за сотрудничество с Украиной

На жителя Ивановской области завели дело за сотрудничество с Украиной - РИА Новости, 06.06.2024

На жителя Ивановской области завели дело за сотрудничество с Украиной

Уголовное дело заведено на жителя Ивановской области, который сотрудничал с представителем спецслужб Украины, собирал и передавал данные, сообщила журналистам... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:16

2024-06-06T16:16

2024-06-06T16:20

происшествия

россия

ивановская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

РЯЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено на жителя Ивановской области, который сотрудничал с представителем спецслужб Украины, собирал и передавал данные, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "Следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ, 1970 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в сообщении с уточнением, что максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Установлено, что 54-летний мужчина "через программу быстрого обмена сообщениями инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины". Он собирал и передавал "сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ". Как добавили в пресс-службе, фигурант передавал сведения о военных объектах и транспортной инфраструктуре, расположенных на территории региона. Ранее мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. "В настоящее время фигурант находится под стражей", - подчеркивает УФСБ.

https://ria.ru/20240313/konfident-1932681635.html

https://ria.ru/20240527/zaderzhanie-1948545196.html

россия

ивановская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ивановская область, украина