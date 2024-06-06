Рейтинг@Mail.ru
На жителя Ивановской области завели дело за сотрудничество с Украиной - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 06.06.2024 (обновлено: 16:20 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1951059525.html
На жителя Ивановской области завели дело за сотрудничество с Украиной
На жителя Ивановской области завели дело за сотрудничество с Украиной - РИА Новости, 06.06.2024
На жителя Ивановской области завели дело за сотрудничество с Украиной
Уголовное дело заведено на жителя Ивановской области, который сотрудничал с представителем спецслужб Украины, собирал и передавал данные, сообщила журналистам... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:16
2024-06-06T16:20
происшествия
россия
ивановская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
РЯЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено на жителя Ивановской области, который сотрудничал с представителем спецслужб Украины, собирал и передавал данные, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "Следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ, 1970 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в сообщении с уточнением, что максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Установлено, что 54-летний мужчина "через программу быстрого обмена сообщениями инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины". Он собирал и передавал "сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ". Как добавили в пресс-службе, фигурант передавал сведения о военных объектах и транспортной инфраструктуре, расположенных на территории региона. Ранее мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. "В настоящее время фигурант находится под стражей", - подчеркивает УФСБ.
https://ria.ru/20240313/konfident-1932681635.html
https://ria.ru/20240527/zaderzhanie-1948545196.html
россия
ивановская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ивановская область, украина
Происшествия, Россия, Ивановская область, Украина
На жителя Ивановской области завели дело за сотрудничество с Украиной

УФСБ: житель Ивановской области сотрудничал с представителем спецслужб Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено на жителя Ивановской области, который сотрудничал с представителем спецслужб Украины, собирал и передавал данные, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.
"Следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ, 1970 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в сообщении с уточнением, что максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Ростовской области разоблачили информатора украинских спецслужб
13 марта, 11:28
Установлено, что 54-летний мужчина "через программу быстрого обмена сообщениями инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины". Он собирал и передавал "сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ".
Как добавили в пресс-службе, фигурант передавал сведения о военных объектах и транспортной инфраструктуре, расположенных на территории региона.
Ранее мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.
"В настоящее время фигурант находится под стражей", - подчеркивает УФСБ.
Задержание лиц, подозреваемых в пособничестве ВСУ в ДНР
В ДНР задержали семерых подозреваемых в пособничестве ВСУ
27 мая, 10:13
 
ПроисшествияРоссияИвановская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала