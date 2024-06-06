https://ria.ru/20240606/proisshestvie-1951059525.html
На жителя Ивановской области завели дело за сотрудничество с Украиной
На жителя Ивановской области завели дело за сотрудничество с Украиной - РИА Новости, 06.06.2024
На жителя Ивановской области завели дело за сотрудничество с Украиной
Уголовное дело заведено на жителя Ивановской области, который сотрудничал с представителем спецслужб Украины, собирал и передавал данные, сообщила журналистам... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:16
2024-06-06T16:16
2024-06-06T16:20
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РЯЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено на жителя Ивановской области, который сотрудничал с представителем спецслужб Украины, собирал и передавал данные, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "Следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ, 1970 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в сообщении с уточнением, что максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы. Установлено, что 54-летний мужчина "через программу быстрого обмена сообщениями инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины". Он собирал и передавал "сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ". Как добавили в пресс-службе, фигурант передавал сведения о военных объектах и транспортной инфраструктуре, расположенных на территории региона. Ранее мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. "В настоящее время фигурант находится под стражей", - подчеркивает УФСБ.
https://ria.ru/20240313/konfident-1932681635.html
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происшествия, россия, ивановская область, украина
Происшествия, Россия, Ивановская область, Украина
На жителя Ивановской области завели дело за сотрудничество с Украиной
УФСБ: житель Ивановской области сотрудничал с представителем спецслужб Украины
РЯЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено на жителя Ивановской области, который сотрудничал с представителем спецслужб Украины, собирал и передавал данные, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.
"Следственным подразделением УФСБ России
по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ, 1970 года рождения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в сообщении с уточнением, что максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
Установлено, что 54-летний мужчина "через программу быстрого обмена сообщениями инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины". Он собирал и передавал "сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности РФ".
Как добавили в пресс-службе, фигурант передавал сведения о военных объектах и транспортной инфраструктуре, расположенных на территории региона.
Ранее мужчина был задержан по подозрению в совершении преступления по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.
"В настоящее время фигурант находится под стражей", - подчеркивает УФСБ.