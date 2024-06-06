https://ria.ru/20240606/proezd-1951127481.html

Безналичную оплату проезда запустят в общественном транспорте ДНР

Безналичную оплату проезда запустят в общественном транспорте ДНР - РИА Новости, 06.06.2024

Безналичную оплату проезда запустят в общественном транспорте ДНР

ПСБ, Донецкая Народная Республика и ООО "Альпика" заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития транспортной отрасли региона, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:46

2024-06-06T18:46

2024-06-06T18:46

пмэф-2024

технологии

донецкая народная республика

петр фрадков

денис пушилин

псб (банк псб)

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ПСБ, Донецкая Народная Республика и ООО "Альпика" заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития транспортной отрасли региона, сообщает пресс-служба банка. Подписи под соглашением в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума поставили председатель ПСБ Петр Фрадков, глава ДНР Денис Пушилин и руководитель направления Автоматизированные системы оплаты проезда ООО "Альпика" Екатерина Маякова. Стороны намерены разработать и внедрить в ДНР специальную технологическую платформу для запуска системы безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа в общественном транспорте. Это позволит жителям покупать билеты в автобусе, троллейбусе и трамвае с помощью банковской карты, а также обеспечит информационное взаимодействие всех участников платежной системы и формирование управленческой отчетности. "Проект, реализацию которого мы запускаем подписанием соглашения, будет способствовать внедрению социального стандарта транспортного обслуживания населения, оптимизации пассажиропотоков на ключевых видах общественного транспорта, а также упрощению работы перевозчиков. Также новая платежная инфраструктура в системе пассажирских перевозок станет основой для реализации других общественно-значимых проектов и обеспечит возможность запуска многофункциональной карты жителя ДНР, в разработке которой ПСБ принимает участие совместно с регионом", - приводит пресс-служба слова Фрадкова. Он добавил, что такая карта откроет гражданам широкий доступ к социальным электронным нефинансовым сервисам, медицинским услугам и льготам. В том числе будет служить цифровым проездным документом для льготных категорий граждан. "Сегодня мы можем говорить о полноценной интеграции финансовой системы Донецкой Народной Республики в российскую. Безусловную важность для нашего региона составляет запуск комплексного обслуживания жителей и предпринимательского сообщества - сегодня это в полной мере обеспечивает ПСБ. Платежные карты, расширение банкоматной и офисной сети, сети POS-терминалов, кредитование на льготных условиях, реализация социальных проектов и участие в развитии социальной инфраструктуры - это и многое другое в сфере деятельности ПСБ в регионе", - приводит пресс-служба слова Пушилина. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231128/psb-1912482776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, донецкая народная республика, петр фрадков, денис пушилин, псб (банк псб), промсвязьбанк