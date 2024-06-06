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В App Store появилось фейковое приложение Сбербанка - РИА Новости, 06.06.2024
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20:36 06.06.2024
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В App Store появилось фейковое приложение Сбербанка
В App Store появилось фейковое приложение Сбербанка - РИА Новости, 06.06.2024
В App Store появилось фейковое приложение Сбербанка
Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент РИА Новости и... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:36
2024-06-06T20:36
экономика
россия
сбербанк россии
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технологии
сбер
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили в банке. В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием "Сбер: Твой Онлайн Банк". Под названием указано "Официальное приложение". "Сбер" возвращает вам полный доступ к заблокированному банковскому приложению", - сказано в описании. "Для iOS в App Store нет официальных версий приложения "Сбербанк Онлайн". Это не наше приложение", - сообщили РИА Новости в чат-поддержке банка. Ранее, в апреле, уже появлялось похожее приложение, тогда в банке заявили, что их приложения в App Store нет. Также ранее появились поддельные приложения ВТБ и банка "Тинькофф", которые, по данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, крадут личные данные.
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экономика, россия, сбербанк россии, apple, технологии, сбер
Экономика, Россия, Сбербанк России, Apple, Технологии, Сбер
В App Store появилось фейковое приложение Сбербанка

В App Store появилось фейковое приложение "Сбербанк Онлайн"

© РИА Новости / Александр Алпаткин | Перейти в медиабанк Phone 3G
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Фейковое приложение Сбербанка появилось в App Store - магазине приложений для устройств с операционной системой iOS, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердили в банке.
В магазине приложений для устройств Apple появилось приложение под названием "Сбер: Твой Онлайн Банк". Под названием указано "Официальное приложение". "Сбер" возвращает вам полный доступ к заблокированному банковскому приложению", - сказано в описании.
«
"Для iOS в App Store нет официальных версий приложения "Сбербанк Онлайн". Это не наше приложение", - сообщили РИА Новости в чат-поддержке банка.
Ранее, в апреле, уже появлялось похожее приложение, тогда в банке заявили, что их приложения в App Store нет. Также ранее появились поддельные приложения ВТБ и банка "Тинькофф", которые, по данным Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, крадут личные данные.
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