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В Москве на Каширском шоссе загорелся склад

В Москве на Каширском шоссе загорелся склад - РИА Новости, 06.06.2024

В Москве на Каширском шоссе загорелся склад

Административно-складское здание на Каширском шоссе горит на 600 квадратных метрах, частично обрушилась кровля, сообщает в четверг пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:42

2024-06-06T18:42

2024-06-06T18:57

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Административно-складское здание на Каширском шоссе горит на 600 квадратных метрах, частично обрушилась кровля, сообщает в четверг пресс-служба МЧС России."Площадь пожара на Каширском шоссе составляет 600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. В тушении пожара принимают участие порядка 70 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)