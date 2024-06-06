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В Москве на Каширском шоссе загорелся склад - РИА Новости, 06.06.2024
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18:42 06.06.2024 (обновлено: 18:57 06.06.2024)
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В Москве на Каширском шоссе загорелся склад
В Москве на Каширском шоссе загорелся склад - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве на Каширском шоссе загорелся склад
Административно-складское здание на Каширском шоссе горит на 600 квадратных метрах, частично обрушилась кровля, сообщает в четверг пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:42
2024-06-06T18:57
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Административно-складское здание на Каширском шоссе горит на 600 квадратных метрах, частично обрушилась кровля, сообщает в четверг пресс-служба МЧС России."Площадь пожара на Каширском шоссе составляет 600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. В тушении пожара принимают участие порядка 70 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве на Каширском шоссе загорелся склад

МЧС: в Москве на Каширском шоссе загорелся склад на площади 600 "квадратов"

© МЧС России/TelegramМесто пожара в административно-складском здании на Каширском шоссе в Москве
Место пожара в административно-складском здании на Каширском шоссе в Москве
© МЧС России/Telegram
Место пожара в административно-складском здании на Каширском шоссе в Москве
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Административно-складское здание на Каширском шоссе горит на 600 квадратных метрах, частично обрушилась кровля, сообщает в четверг пресс-служба МЧС России.
"Площадь пожара на Каширском шоссе составляет 600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади 400 квадратных метров. В тушении пожара принимают участие порядка 70 человек и 18 единиц техники", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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