https://ria.ru/20240606/pozhar-1951113899.html
Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве потушили
Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве потушили - РИА Новости, 06.06.2024
Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве потушили
Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:07
2024-06-06T18:07
2024-06-06T18:16
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951068835_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_ce724efe2dfae6e2de3247be98af5538.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее в ведомстве сообщали, что кровля административного здания загорелась на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, люди самостоятельно эвакуировались. Позже пожар удалось локализовать на площади 110 квадратных метров, люди не пострадали."Пожар на проспекте Мира полностью ликвидирован. Было задействовано более 40 человек и 11 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951068835_116:0:1013:673_1920x0_80_0_0_3fbc489ebee2f606004e0b1cefb44a81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве потушили
МЧС: пожар в административном здании на ВДНХ в Москве полностью потушили
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в ведомстве сообщали, что кровля административного здания загорелась на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, люди самостоятельно эвакуировались. Позже пожар удалось локализовать на площади 110 квадратных метров, люди не пострадали.
"Пожар на проспекте Мира полностью ликвидирован. Было задействовано более 40 человек и 11 единиц техники", - сказал собеседник агентства.