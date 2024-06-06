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Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве потушили

Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве потушили - РИА Новости, 06.06.2024

Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве потушили

Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:07

2024-06-06T18:07

2024-06-06T18:16

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее в ведомстве сообщали, что кровля административного здания загорелась на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, люди самостоятельно эвакуировались. Позже пожар удалось локализовать на площади 110 квадратных метров, люди не пострадали."Пожар на проспекте Мира полностью ликвидирован. Было задействовано более 40 человек и 11 единиц техники", - сказал собеседник агентства.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)