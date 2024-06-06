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Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве потушили - РИА Новости, 06.06.2024
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18:07 06.06.2024 (обновлено: 18:16 06.06.2024)
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Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве потушили
Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве потушили - РИА Новости, 06.06.2024
Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве потушили
Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:07
2024-06-06T18:16
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее в ведомстве сообщали, что кровля административного здания загорелась на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, люди самостоятельно эвакуировались. Позже пожар удалось локализовать на площади 110 квадратных метров, люди не пострадали."Пожар на проспекте Мира полностью ликвидирован. Было задействовано более 40 человек и 11 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве потушили

МЧС: пожар в административном здании на ВДНХ в Москве полностью потушили

© МЧС РоссииПожар на ВДНХ
Пожар на ВДНХ
© МЧС России
Пожар на ВДНХ
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании на проспекте Мира в Москве полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее в ведомстве сообщали, что кровля административного здания загорелась на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, люди самостоятельно эвакуировались. Позже пожар удалось локализовать на площади 110 квадратных метров, люди не пострадали.
"Пожар на проспекте Мира полностью ликвидирован. Было задействовано более 40 человек и 11 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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