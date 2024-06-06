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В Москве на проспекте Мира локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 06.06.2024
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16:22 06.06.2024 (обновлено: 16:35 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pozhar-1951062395.html
В Москве на проспекте Мира локализовали пожар в административном здании
В Москве на проспекте Мира локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве на проспекте Мира локализовали пожар в административном здании
Пожар в административном здании на проспекте Мира на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 110 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:22
2024-06-06T16:35
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании на проспекте Мира на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 110 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Пожар на проспекте Мира локализован предварительно на площади 110 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Москве на проспекте Мира локализовали пожар в административном здании

В Москве локализовали пожар в здании на проспекте Мира, пострадавших нет

© МЧС РоссииПожар на ВДНХ. 6 июня 2024
Пожар на ВДНХ. 6 июня 2024
© МЧС России
Пожар на ВДНХ. 6 июня 2024
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании на проспекте Мира на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 110 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Пожар на проспекте Мира локализован предварительно на площади 110 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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