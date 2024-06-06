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В Москве на проспекте Мира локализовали пожар в административном здании

В Москве на проспекте Мира локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 06.06.2024

В Москве на проспекте Мира локализовали пожар в административном здании

Пожар в административном здании на проспекте Мира на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 110 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:22

2024-06-06T16:22

2024-06-06T16:35

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании на проспекте Мира на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 110 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Пожар на проспекте Мира локализован предварительно на площади 110 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия