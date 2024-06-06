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В Москве на проспекте Мира локализовали пожар в административном здании
В Москве на проспекте Мира локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве на проспекте Мира локализовали пожар в административном здании
Пожар в административном здании на проспекте Мира на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 110 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:22
2024-06-06T16:22
2024-06-06T16:35
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в административном здании на проспекте Мира на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 110 квадратных метров, люди не пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ."Пожар на проспекте Мира локализован предварительно на площади 110 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Москве на проспекте Мира локализовали пожар в административном здании
В Москве локализовали пожар в здании на проспекте Мира, пострадавших нет