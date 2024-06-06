https://ria.ru/20240606/pozhar-1951052413.html
В Москве на проспекте Мира загорелась крыша административного здания
В Москве на проспекте Мира загорелась крыша административного здания - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве на проспекте Мира загорелась крыша административного здания
Кровля административного здания загорелась на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, люди самостоятельно эвакуировались, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:05
2024-06-06T16:05
2024-06-06T16:31
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Кровля административного здания загорелась на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, люди самостоятельно эвакуировались, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 290. Происходит возгорание кровли в административном здании", - сказал собеседник агентства.Люди вышли на улицу еще до прибытия пожарных, добавил он.Собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.Здание по этом адресу находится на территории ВДНХ.
https://ria.ru/20240605/pozhar-1950583598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Москве на проспекте Мира загорелась крыша административного здания
В Москве загорелась крыша административного здания, которое находится на ВДНХ
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Кровля административного здания загорелась на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, люди самостоятельно эвакуировались, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"Поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 290. Происходит возгорание кровли в административном здании", - сказал собеседник агентства.
Люди вышли на улицу еще до прибытия пожарных, добавил он.
Собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
Здание по этом адресу находится на территории ВДНХ.