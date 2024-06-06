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В Москве на проспекте Мира загорелась крыша административного здания - РИА Новости, 06.06.2024
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16:05 06.06.2024 (обновлено: 16:31 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pozhar-1951052413.html
В Москве на проспекте Мира загорелась крыша административного здания
В Москве на проспекте Мира загорелась крыша административного здания - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве на проспекте Мира загорелась крыша административного здания
Кровля административного здания загорелась на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, люди самостоятельно эвакуировались, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:05
2024-06-06T16:31
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Кровля административного здания загорелась на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, люди самостоятельно эвакуировались, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 290. Происходит возгорание кровли в административном здании", - сказал собеседник агентства.Люди вышли на улицу еще до прибытия пожарных, добавил он.Собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.Здание по этом адресу находится на территории ВДНХ.
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Москве на проспекте Мира загорелась крыша административного здания

В Москве загорелась крыша административного здания, которое находится на ВДНХ

© МЧС РоссииПожар на ВДНХ. 6 июня 2024
Пожар на ВДНХ. 6 июня 2024
© МЧС России
Пожар на ВДНХ. 6 июня 2024
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Кровля административного здания загорелась на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, люди самостоятельно эвакуировались, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 290. Происходит возгорание кровли в административном здании", - сказал собеседник агентства.
Люди вышли на улицу еще до прибытия пожарных, добавил он.
Собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
Здание по этом адресу находится на территории ВДНХ.
Место пожара на крыше ресторана в Омске - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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МоскваПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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