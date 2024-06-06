https://ria.ru/20240606/pozhar-1951052413.html

В Москве на проспекте Мира загорелась крыша административного здания

В Москве на проспекте Мира загорелась крыша административного здания - РИА Новости, 06.06.2024

В Москве на проспекте Мира загорелась крыша административного здания

Кровля административного здания загорелась на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, люди самостоятельно эвакуировались, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:05

2024-06-06T16:05

2024-06-06T16:31

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951068835_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_ce724efe2dfae6e2de3247be98af5538.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Кровля административного здания загорелась на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, люди самостоятельно эвакуировались, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 290. Происходит возгорание кровли в административном здании", - сказал собеседник агентства.Люди вышли на улицу еще до прибытия пожарных, добавил он.Собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.Здание по этом адресу находится на территории ВДНХ.

https://ria.ru/20240605/pozhar-1950583598.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия