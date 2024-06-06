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"Все произошло неспроста". С чем столкнулись в Башкортостане - РИА Новости, 06.06.2024
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08:00 06.06.2024 (обновлено: 15:17 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pozhar-1950781475.html
"Все произошло неспроста". С чем столкнулись в Башкортостане
"Все произошло неспроста". С чем столкнулись в Башкортостане - РИА Новости, 06.06.2024
"Все произошло неспроста". С чем столкнулись в Башкортостане
Жители Уфы не могут отойти от шока: за две недели сгорели два приюта для животных, погибли десятки собак и кошек. Многие уверены — это не случайность. РИА... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:00
2024-06-06T15:17
уфа
республика башкортостан
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
животные
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Антонина Матвеева. Жители Уфы не могут отойти от шока: за две недели сгорели два приюта для животных, погибли десятки собак и кошек. Многие уверены — это не случайность. РИА Новости разбиралось в ситуации."Резко вспыхнуло пламя"Около часа дня 26 мая в садовом товариществе "Уфанефтехим 1" внезапно вспыхнул бревенчатый дом — приют "Добрые руки". Людей в здании не было, пожарных вызвали очевидцы. Удалось оперативно все потушить, но в огне погибли две собаки, а еще две пропали. Жертв могло быть и больше, если бы не прохожий, который открыл ворота и выпустил животных.&quot;Нам говорили, что сначала пошел дым, а затем резко вспыхнуло пламя. Как будто облили горючим и подожгли&quot;, — рассказала РИА Новости волонтер приюта Анна Шарафутдинова.В МЧС 5 июня подтвердили эту версию. Результаты проверки передали в МВД Республики Башкортостан.Сейчас владельцы приюта "Добрые руки" пытаются восстановить его после пожара, а волонтеры каждый день прочесывают город в поисках пропавших собак.Поиски причастныхСперва зоозащитники решили, что диверсию устроили недовольные соседи — их не устраивало, что приют находится в жилом секторе. "Они не раз проявляли агрессию к животным, а феврале и вовсе бросили к нам через забор пиротехнику. После взрыва частично потеряла слух и заболела отитом одна из собак", — рассказывает Анна Шарафутдинова.Несколько местных жителей подтвердили РИА Новости слова волонтера. Однако история стала еще более запутанной после нового инцидента: 3 июня сгорел питомник для кошек "ЛоКотики". В городе заговорили о серийном поджигателе.&quot;Сегодня под утро все мои пушистики погибли в огне. Нет больше &quot;ЛоКотиков&quot;. Пожарные следователи изъяли с пепелища банку из-под летучих веществ&quot;, — написала в Telegram хозяйка приюта Любовь Локотко.Однако уже на следующий день она объяснила в соцсетях, что факт умышленного поджога пока не установлен. Местное издание Ufa1.ру со ссылкой на МЧС также сообщило, что причину все еще выясняют.Не все зоозащитники уверены в намеренной диверсии. Так, владелица приюта для бездомных собак "Доброта" Елена Жданова считает, что "ЛоКотики" сгорели из-за проблем с электричеством. Приют находился в здании склада ритуальной продукции."Во-первых, насколько я знаю, там была не лучшая проводка. Во-вторых, много арендаторов — есть камеры и пост охраны. Устраивать такой вандализм нет смысла", — отмечает она.Происходит по всей странеВолонтеры неспроста спорят о причинах пожаров — похожие инциденты были и в других регионах.Так, в мае под Анапой сгорел приют для животных "Лис". Много животных погибло. По предварительным данным, виной всему — короткое замыкание. В январе в Новосибирске по той же причине загорелось здание, где находилась платная передержка. Огонь перекинулся на приют "Хочу жить", откуда пришлось эвакуировать более тридцати кошек.Тем не менее и диверсии тоже были. В Саранске 15 мая неизвестный облил бензином и поджег здание питомника "Дом замечательных животных". Погибли 19 кошек и две собаки. Сгорели лекарства, пеленки и запасы кормов.Зимой 2024-го аналогичный случай произошел в Бурятии. Около пятидесяти питомцев погибли, а хозяина госпитализировали.Между тем с инцидентом в Уфе предстоит разбираться МЧС и полиции. Независимо от того, подвела ли владелицу противопожарная система безопасности или поработал поджигатель, ясно одно — восстановить работу приюта будет непросто.
https://ria.ru/20240222/zhivotnye-1928754488.html
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уфа
республика башкортостан
анапа
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уфа, республика башкортостан, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, животные
Уфа, Республика Башкортостан, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар, Животные
"Все произошло неспроста". С чем столкнулись в Башкортостане

МЧС: при пожаре в Уфе погибли девять животных из приюта на улице Ульяновых

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Антонина Матвеева. Жители Уфы не могут отойти от шока: за две недели сгорели два приюта для животных, погибли десятки собак и кошек. Многие уверены — это не случайность. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Резко вспыхнуло пламя"

Около часа дня 26 мая в садовом товариществе "Уфанефтехим 1" внезапно вспыхнул бревенчатый дом — приют "Добрые руки".
Людей в здании не было, пожарных вызвали очевидцы. Удалось оперативно все потушить, но в огне погибли две собаки, а еще две пропали. Жертв могло быть и больше, если бы не прохожий, который открыл ворота и выпустил животных.
© РИА Новости / Виталий АньковПриют для бродячих собак
Собаки в приюте для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Приют для бродячих собак
«

"Нам говорили, что сначала пошел дым, а затем резко вспыхнуло пламя. Как будто облили горючим и подожгли", — рассказала РИА Новости волонтер приюта Анна Шарафутдинова.

В МЧС 5 июня подтвердили эту версию. Результаты проверки передали в МВД Республики Башкортостан.
Сейчас владельцы приюта "Добрые руки" пытаются восстановить его после пожара, а волонтеры каждый день прочесывают город в поисках пропавших собак.

Поиски причастных

Сперва зоозащитники решили, что диверсию устроили недовольные соседи — их не устраивало, что приют находится в жилом секторе.
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"Они не раз проявляли агрессию к животным, а феврале и вовсе бросили к нам через забор пиротехнику. После взрыва частично потеряла слух и заболела отитом одна из собак", — рассказывает Анна Шарафутдинова.
Несколько местных жителей подтвердили РИА Новости слова волонтера. Однако история стала еще более запутанной после нового инцидента: 3 июня сгорел питомник для кошек "ЛоКотики". В городе заговорили о серийном поджигателе.
«

"Сегодня под утро все мои пушистики погибли в огне. Нет больше "ЛоКотиков". Пожарные следователи изъяли с пепелища банку из-под летучих веществ", — написала в Telegram хозяйка приюта Любовь Локотко.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПитомцы приюта для бездомных животных
Питомцы в вольере для кошек приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
Питомцы приюта для бездомных животных
Однако уже на следующий день она объяснила в соцсетях, что факт умышленного поджога пока не установлен. Местное издание Ufa1.ру со ссылкой на МЧС также сообщило, что причину все еще выясняют.
Не все зоозащитники уверены в намеренной диверсии. Так, владелица приюта для бездомных собак "Доброта" Елена Жданова считает, что "ЛоКотики" сгорели из-за проблем с электричеством. Приют находился в здании склада ритуальной продукции.
"Во-первых, насколько я знаю, там была не лучшая проводка. Во-вторых, много арендаторов — есть камеры и пост охраны. Устраивать такой вандализм нет смысла", — отмечает она.
© РИА Новости / Максим БлиновКамера наружного наблюдения на стене дома
Камера наружного наблюдения на стене дома - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Камера наружного наблюдения на стене дома

Происходит по всей стране

Волонтеры неспроста спорят о причинах пожаров — похожие инциденты были и в других регионах.
Так, в мае под Анапой сгорел приют для животных "Лис". Много животных погибло. По предварительным данным, виной всему — короткое замыкание. В январе в Новосибирске по той же причине загорелось здание, где находилась платная передержка. Огонь перекинулся на приют "Хочу жить", откуда пришлось эвакуировать более тридцати кошек.
Тем не менее и диверсии тоже были. В Саранске 15 мая неизвестный облил бензином и поджег здание питомника "Дом замечательных животных". Погибли 19 кошек и две собаки. Сгорели лекарства, пеленки и запасы кормов.
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Зимой 2024-го аналогичный случай произошел в Бурятии. Около пятидесяти питомцев погибли, а хозяина госпитализировали.
Между тем с инцидентом в Уфе предстоит разбираться МЧС и полиции. Независимо от того, подвела ли владелицу противопожарная система безопасности или поработал поджигатель, ясно одно — восстановить работу приюта будет непросто.
 
УфаРеспублика БашкортостанАнапаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПожарЖивотные
 
 
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