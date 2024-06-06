https://ria.ru/20240606/pozhar-1950781475.html

"Все произошло неспроста". С чем столкнулись в Башкортостане

"Все произошло неспроста". С чем столкнулись в Башкортостане - РИА Новости, 06.06.2024

"Все произошло неспроста". С чем столкнулись в Башкортостане

Жители Уфы не могут отойти от шока: за две недели сгорели два приюта для животных, погибли десятки собак и кошек. Многие уверены — это не случайность. РИА... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:00

2024-06-06T08:00

2024-06-06T15:17

уфа

республика башкортостан

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

животные

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Антонина Матвеева. Жители Уфы не могут отойти от шока: за две недели сгорели два приюта для животных, погибли десятки собак и кошек. Многие уверены — это не случайность. РИА Новости разбиралось в ситуации."Резко вспыхнуло пламя"Около часа дня 26 мая в садовом товариществе "Уфанефтехим 1" внезапно вспыхнул бревенчатый дом — приют "Добрые руки". Людей в здании не было, пожарных вызвали очевидцы. Удалось оперативно все потушить, но в огне погибли две собаки, а еще две пропали. Жертв могло быть и больше, если бы не прохожий, который открыл ворота и выпустил животных."Нам говорили, что сначала пошел дым, а затем резко вспыхнуло пламя. Как будто облили горючим и подожгли", — рассказала РИА Новости волонтер приюта Анна Шарафутдинова.В МЧС 5 июня подтвердили эту версию. Результаты проверки передали в МВД Республики Башкортостан.Сейчас владельцы приюта "Добрые руки" пытаются восстановить его после пожара, а волонтеры каждый день прочесывают город в поисках пропавших собак.Поиски причастныхСперва зоозащитники решили, что диверсию устроили недовольные соседи — их не устраивало, что приют находится в жилом секторе. "Они не раз проявляли агрессию к животным, а феврале и вовсе бросили к нам через забор пиротехнику. После взрыва частично потеряла слух и заболела отитом одна из собак", — рассказывает Анна Шарафутдинова.Несколько местных жителей подтвердили РИА Новости слова волонтера. Однако история стала еще более запутанной после нового инцидента: 3 июня сгорел питомник для кошек "ЛоКотики". В городе заговорили о серийном поджигателе."Сегодня под утро все мои пушистики погибли в огне. Нет больше "ЛоКотиков". Пожарные следователи изъяли с пепелища банку из-под летучих веществ", — написала в Telegram хозяйка приюта Любовь Локотко.Однако уже на следующий день она объяснила в соцсетях, что факт умышленного поджога пока не установлен. Местное издание Ufa1.ру со ссылкой на МЧС также сообщило, что причину все еще выясняют.Не все зоозащитники уверены в намеренной диверсии. Так, владелица приюта для бездомных собак "Доброта" Елена Жданова считает, что "ЛоКотики" сгорели из-за проблем с электричеством. Приют находился в здании склада ритуальной продукции."Во-первых, насколько я знаю, там была не лучшая проводка. Во-вторых, много арендаторов — есть камеры и пост охраны. Устраивать такой вандализм нет смысла", — отмечает она.Происходит по всей странеВолонтеры неспроста спорят о причинах пожаров — похожие инциденты были и в других регионах.Так, в мае под Анапой сгорел приют для животных "Лис". Много животных погибло. По предварительным данным, виной всему — короткое замыкание. В январе в Новосибирске по той же причине загорелось здание, где находилась платная передержка. Огонь перекинулся на приют "Хочу жить", откуда пришлось эвакуировать более тридцати кошек.Тем не менее и диверсии тоже были. В Саранске 15 мая неизвестный облил бензином и поджег здание питомника "Дом замечательных животных". Погибли 19 кошек и две собаки. Сгорели лекарства, пеленки и запасы кормов.Зимой 2024-го аналогичный случай произошел в Бурятии. Около пятидесяти питомцев погибли, а хозяина госпитализировали.Между тем с инцидентом в Уфе предстоит разбираться МЧС и полиции. Независимо от того, подвела ли владелицу противопожарная система безопасности или поработал поджигатель, ясно одно — восстановить работу приюта будет непросто.

https://ria.ru/20240222/zhivotnye-1928754488.html

https://ria.ru/20240219/zhivotnye-1927825684.html

уфа

республика башкортостан

анапа

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уфа, республика башкортостан, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар, животные