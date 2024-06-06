https://ria.ru/20240606/pozhar--1951044822.html
Около жилых домов в Анталье начался лесной пожар
Около жилых домов в Анталье начался лесной пожар - РИА Новости, 06.06.2024
Около жилых домов в Анталье начался лесной пожар
Лесной пожар бушует у жилых домов в районе Коньяалты турецкого курорта Анталья, пожарные приступили к тушению, сообщает портал Antalya Hakkında. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:54
2024-06-06T15:54
2024-06-06T15:54
анталья (провинция)
турция
бодрум
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СТАМБУЛ, 6 июн – РИА Новости. Лесной пожар бушует у жилых домов в районе Коньяалты турецкого курорта Анталья, пожарные приступили к тушению, сообщает портал Antalya Hakkında. Жаркая погода установилась на большей части Турции на этой неделе, на курортах Анталья и Бодрум температура превышает 40 градусов. Лесной пожар начался в районе бульвара Ататюрка в районе Коньяалты, дым от пожара виден из разных районов города. Огонь тушат пожарные расчеты, владельцев автомобилей призывают убрать свои транспортные средства. Еще один пожар разгорелся в районе Аксу, сообщает портал.
https://ria.ru/20230917/pozhar-1896834942.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), турция, бодрум
Анталья (провинция), Турция, Бодрум
Около жилых домов в Анталье начался лесной пожар
Antalya Hakknda: лесной пожар бушует у жилых домов в районе Коньяалты в Турции