https://ria.ru/20240606/pozhar--1951044822.html

Около жилых домов в Анталье начался лесной пожар

Около жилых домов в Анталье начался лесной пожар - РИА Новости, 06.06.2024

Около жилых домов в Анталье начался лесной пожар

Лесной пожар бушует у жилых домов в районе Коньяалты турецкого курорта Анталья, пожарные приступили к тушению, сообщает портал Antalya Hakkında. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T15:54

2024-06-06T15:54

2024-06-06T15:54

анталья (провинция)

турция

бодрум

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СТАМБУЛ, 6 июн – РИА Новости. Лесной пожар бушует у жилых домов в районе Коньяалты турецкого курорта Анталья, пожарные приступили к тушению, сообщает портал Antalya Hakkında. Жаркая погода установилась на большей части Турции на этой неделе, на курортах Анталья и Бодрум температура превышает 40 градусов. Лесной пожар начался в районе бульвара Ататюрка в районе Коньяалты, дым от пожара виден из разных районов города. Огонь тушат пожарные расчеты, владельцев автомобилей призывают убрать свои транспортные средства. Еще один пожар разгорелся в районе Аксу, сообщает портал.

https://ria.ru/20230917/pozhar-1896834942.html

анталья (провинция)

турция

бодрум

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анталья (провинция), турция, бодрум