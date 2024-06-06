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Около жилых домов в Анталье начался лесной пожар - РИА Новости, 06.06.2024
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15:54 06.06.2024
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Около жилых домов в Анталье начался лесной пожар
Около жилых домов в Анталье начался лесной пожар - РИА Новости, 06.06.2024
Около жилых домов в Анталье начался лесной пожар
Лесной пожар бушует у жилых домов в районе Коньяалты турецкого курорта Анталья, пожарные приступили к тушению, сообщает портал Antalya Hakkında. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:54
2024-06-06T15:54
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СТАМБУЛ, 6 июн – РИА Новости. Лесной пожар бушует у жилых домов в районе Коньяалты турецкого курорта Анталья, пожарные приступили к тушению, сообщает портал Antalya Hakkında. Жаркая погода установилась на большей части Турции на этой неделе, на курортах Анталья и Бодрум температура превышает 40 градусов. Лесной пожар начался в районе бульвара Ататюрка в районе Коньяалты, дым от пожара виден из разных районов города. Огонь тушат пожарные расчеты, владельцев автомобилей призывают убрать свои транспортные средства. Еще один пожар разгорелся в районе Аксу, сообщает портал.
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анталья (провинция), турция, бодрум
Анталья (провинция), Турция, Бодрум
Около жилых домов в Анталье начался лесной пожар

Antalya Hakknda: лесной пожар бушует у жилых домов в районе Коньяалты в Турции

© Sputnik / Туран Салджи | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Турции
Лесной пожар в Турции - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Sputnik / Туран Салджи
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СТАМБУЛ, 6 июн – РИА Новости. Лесной пожар бушует у жилых домов в районе Коньяалты турецкого курорта Анталья, пожарные приступили к тушению, сообщает портал Antalya Hakkında.
Жаркая погода установилась на большей части Турции на этой неделе, на курортах Анталья и Бодрум температура превышает 40 градусов.
Лесной пожар начался в районе бульвара Ататюрка в районе Коньяалты, дым от пожара виден из разных районов города. Огонь тушат пожарные расчеты, владельцев автомобилей призывают убрать свои транспортные средства.
Еще один пожар разгорелся в районе Аксу, сообщает портал.
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