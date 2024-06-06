https://ria.ru/20240606/potentsial-1950948194.html

Глава Карелии представил потенциал Кемско-Беломорской агломерации на ПМЭФ

Глава Карелии представил потенциал Кемско-Беломорской агломерации на ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Глава Карелии представил потенциал Кемско-Беломорской агломерации на ПМЭФ

Глава Карелии Артур Парфенчиков на полях ПМЭФ-2024 представил инвесторам потенциал Кемско-Беломорской агломерации, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:11

2024-06-06T12:11

2024-06-06T12:11

пмэф-2024

россия

белое море

арктика

артур парфенчиков

республика карелия

пмэф

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков на полях ПМЭФ-2024 представил инвесторам потенциал Кемско-Беломорской агломерации, сообщает пресс-служба регионального правительства. Презентация инвестпроектов прошла в рамках дискуссии Арктического дня, организованного ВЭБ.РФ на площадке Петербургского международного экономического форума. В сообщении уточняется, что в ближайшие 10 лет ключевыми точками развития Кемско-Беломорской агломерации станут создание транспортной-логического центра с выходом на Северный морской путь, добыча природных ресурсов и их переработка, раскрытие туристического потенциала Белого моря, повышение качества жизни в агломерации. Глава Карелии представил потенциальным инвесторам проекты, которые планируется реализовать на территории опорных населенных пунктов Арктики. Это строительство Морского торгового порта в Беломорске, аэропорта в Подужемье и современного морского вокзала с мариной для частных судов в поселке Рабочеостровск, откуда туристы направляются на Соловецкий архипелаг. Также на карельском побережье Белого моря запланировано строительство двух современных курортов - всесезонного в Кеми и Акватермального гостиничного комплекса в Беломорске. Еще одна точка развития агломерации связана с ее ресурсным потенциалом. Здесь богатые запасы строительного камня для производства щебня, а также крупнейшее молибденовое месторождение Лобаш. "Реализация всех социальных и инвестиционных проектов агломерации позволит достичь роста валового городского продукта с 20,8 миллиарда рублей до 42,3 миллиарда рублей, создать 3,7 тысячи новых рабочих мест. К 2035 году ожидаем кратный рост приоритетных отраслей экономики агломерации: в 19 раз планируется увеличить добычу полезных ископаемых, в 3,5 раза – туризм, почти в 3 раза - обрабатывающее производство и в 1,6 раза – логистика. Рассчитываем на сотрудничество с ВЭБ.РФ по инвестиционным проектам", – подчеркнул Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба. Кемско-Беломорская агломерация включена в перечень опорных населенных пунктов российской Арктики по поручению президента России. Мастер-план по ее развитию Карелия готовит совместно с ВЭБ.РФ. Основная цель этой работы – улучшение качества жизни населения. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950746977.html

https://ria.ru/20240605/kareliya-1950732033.html

https://ria.ru/20240222/master-plan-1928968728.html

россия

белое море

арктика

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белое море, арктика, артур парфенчиков, республика карелия, пмэф