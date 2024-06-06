https://ria.ru/20240606/politika-1951011216.html

Однополярная модель мира отступает в прошлое, заявил посол в Китае Моргулов

Однополярная модель мира отступает в прошлое, заявил посол в Китае Моргулов - РИА Новости, 06.06.2024

Однополярная модель мира отступает в прошлое, заявил посол в Китае Моргулов

Однополярная модель, которая веками служила интересам "коллективного Запада", отступает в прошлое, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в авторской статье РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:40

2024-06-06T14:40

2024-06-06T14:40

в мире

россия

китай

бразилия

игорь моргулов

брикс

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ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Однополярная модель, которая веками служила интересам "коллективного Запада", отступает в прошлое, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в авторской статье для издания South China Morning Post. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Моргулов отмечает, что расширение состава БРИКС демонстрирует растущий международный авторитет данного формата. По его словам, теперь объединение будет играть более заметную роль в глобальных делах и позволит голосу развивающихся стран быть услышанным громко и ясно. "Тектонические сдвиги ведут к возникновению более справедливого многополярного миропорядка. Однополярная модель, которая веками служила интересам так называемого "коллективного Запада" и подпитывала его чрезмерное потребление за счет других стран, отступает", - пишет посол. Как отмечает Моргулов, страны Запада делают все, чтобы сохранить глобальное доминирование, навязывая миру ими же придуманные "правила", создавая раскол и блоковую конфронтацию. В то же время, по словам посла, международное сообщество начинает уставать от давления и неоколониальных манер западных элит. По словам посла, Запад пренебрегает базовыми принципами рыночной экономики и неприкосновенностью частной собственности, проводит безответственную макроэкономическую политику, накапливая необеспеченный долг, а также осуществляет неконтролируемые выбросы в атмосферу. Из-за подобных действий в мире наблюдается глобальный экономический спад, рост безработицы, нехватка сырья, а также проблемы с продовольственной и энергетической безопасностью. "Все больше стран все активнее отстаивают свои национальные интересы и идентичность в стремлении к подлинной стратегической независимости, в том числе путем снижения зависимости от доллара США и перехода к использованию альтернативных финансовых инструментов", - отметил он. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран.

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

https://ria.ru/20240511/sistema-1945198222.html

https://ria.ru/20231127/briks-1912178814.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, бразилия, игорь моргулов, брикс