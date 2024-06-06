https://ria.ru/20240606/podderzhka-1951102757.html

РЭЦ и ХМАО объединяют усилия для поддержки экспортеров региона

РЭЦ и ХМАО объединяют усилия для поддержки экспортеров региона - РИА Новости, 06.06.2024

РЭЦ и ХМАО объединяют усилия для поддержки экспортеров региона

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает РЭЦ. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:50

2024-06-06T17:50

2024-06-06T17:50

пмэф-2024

ханты-мансийский автономный округ

экономика

вероника никишина

руслан кухарук

россия

югра

ханты-мансийский ао

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951086692_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_3c1ca0a66cefd5cb98c7dd1f2e204e17.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает РЭЦ.Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали соответствующий документ."Соглашение направлено на поддержку и обеспечение комфортных условий для роста потенциальных и действующих экспортеров, а также усиление их конкурентоспособности на внешних рынках", - говорится в сообщении.РЭЦ и правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры активно работают над развитием внешнеэкономической деятельности региональных предприятий. Так, РЭЦ и правительство Ханты-Мансийского автономного округа сотрудничают в рамках федеральных программ, направленных на поддержку экспортеров. РЭЦ оказывает экспортерам региона нефинансовую и финансовую поддержку через цифровую платформу "Мой экспорт"."Подписание соглашения открывает новые возможности для повышения экспортного потенциала предприятий Ханты-Мансийского автономного округа и укрепления их конкурентоспособности на мировых рынках. Благодаря сотрудничеству между сторонами больше компаний смогут получить поддержку, что будет способствовать устойчивому росту экспорта несырьевых и неэнергетических товаров из России", – уточнила Никишина.Уже сегодня компании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры смогут воспользоваться услугами Российского экспортного центра и региональными механизмами поддержки в режиме "одного окна". Эта поддержка для экспортных проектов появилась благодаря интеграции государственной информационной системы "Югра Открытая" и цифровой платформы "Мой экспорт"."Одна из основных наших задач – поддерживать и развивать экспортный потенциал региона. Для этого мы создаем благоприятные условия для экспортеров, предоставляя им финансовую и информационную поддержку, а также всемерно содействуем их выходу на новые рынки. Уверен, подписанное сегодня соглашение послужит росту экспорта из округа и наш регион продолжит вносить свой вклад в развитие экономики страны в целом", – отметил Кухарук.Югра входит в топ-10 регионов страны с крупнейшим экспортным потенциалом. Если говорить про несырьевой неэнергетический экспорт, то 84% предприятий Югры - компании малого и среднего предпринимательства. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 118 предприятий несырьевого неэнергетического экспорта.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/turizm-1951100213.html

https://ria.ru/20240606/gusakov-1951039282.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийский ао

ханты-мансийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ханты-мансийский автономный округ, экономика, вероника никишина, руслан кухарук, россия, югра, ханты-мансийский ао, ханты-мансийск, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)