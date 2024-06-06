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Посол Ирана заявил, что Запад не занимается борьбой с терроризмом
Посол Ирана заявил, что Запад не занимается борьбой с терроризмом - РИА Новости, 06.06.2024
Посол Ирана заявил, что Запад не занимается борьбой с терроризмом
Западные страны больше говорят о борьбе с терроризмом, нежели действительно занимаются этой борьбой, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:40
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Западные страны больше говорят о борьбе с терроризмом, нежели действительно занимаются этой борьбой, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики в Москве Казем Джалали. "Западные страны заявляли, что "мы тоже непременно будем бороться с терроризмом", но по факту – ничего в этом ключе ими предпринято не было. В основном там скандируют лозунги, говорят, делают заявления, организуют заседания, но по сути ничего не делают", - сказал иранский посол. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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москва, казем джалали, иран
ПМЭФ-2024, Москва, Казем Джалали, Иран
Посол Ирана заявил, что Запад не занимается борьбой с терроризмом
Посол Джалали: Запад больше говорит о борьбе с терроризмом, чем занимается этим
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Западные страны больше говорят о борьбе с терроризмом, нежели действительно занимаются этой борьбой, заявил РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол исламской республики в Москве Казем Джалали.
"Западные страны заявляли, что "мы тоже непременно будем бороться с терроризмом", но по факту – ничего в этом ключе ими предпринято не было. В основном там скандируют лозунги, говорят, делают заявления, организуют заседания, но по сути ничего не делают", - сказал иранский посол.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.