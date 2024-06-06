https://ria.ru/20240606/pistorius-1951052216.html

"Путина провоцируют". Турок возмутило заявление Писториуса о России

"Путина провоцируют". Турок возмутило заявление Писториуса о России - РИА Новости, 06.06.2024

"Путина провоцируют". Турок возмутило заявление Писториуса о России

Читатели Haber7 раскритиковали слова министр обороны Германии Бориса Писториуса о подготовке страны к войне с Россией. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:05

2024-06-06T16:05

2024-06-06T16:05

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали слова министр обороны Германии Бориса Писториуса о подготовке страны к войне с Россией."Путина провоцируют, мол, иди. Европа очень скоро окажется на самом дне, будьте уверены", — написал один из пользователей."Чего ожидать от Германии, подчиненной США? Вы сами не провоцируйте Россию в интересах Америки", — указал второй."Чем вы собираетесь воевать? Историческими автоматами у вас на спинах или танками, большинство которых негодны? Удачи", — отреагировал читатель."Германия, у вас нет столько времени. Если Россия нападет, вы вмиг исчезнете. У вас очень старое население. Это не будет похоже на украинский конфликт. Последствия будут крайне пагубными", — предупредил другой."Американский пудель загавкал. Война – лишь предлог. Америка будет продавать оружие, а ей будут с радостью отдавать деньги", — подчеркнул комментатор.В ходе Петербургского международного экономического форума глава государства Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, подчеркнув, что подобные высказывания делаются Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240606/surkov-1950988994.html

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политика, в мире, россия, германия, европа, владимир путин, борис писториус, нато