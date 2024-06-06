Рейтинг@Mail.ru
"Путина провоцируют". Турок возмутило заявление Писториуса о России - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/pistorius-1951052216.html
"Путина провоцируют". Турок возмутило заявление Писториуса о России
"Путина провоцируют". Турок возмутило заявление Писториуса о России - РИА Новости, 06.06.2024
"Путина провоцируют". Турок возмутило заявление Писториуса о России
Читатели Haber7 раскритиковали слова министр обороны Германии Бориса Писториуса о подготовке страны к войне с Россией. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:05
2024-06-06T16:05
политика
в мире
россия
германия
европа
владимир путин
борис писториус
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931183251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_046bf61a90065a80909b1082b1dae99b.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали слова министр обороны Германии Бориса Писториуса о подготовке страны к войне с Россией."Путина провоцируют, мол, иди. Европа очень скоро окажется на самом дне, будьте уверены", — написал один из пользователей."Чего ожидать от Германии, подчиненной США? Вы сами не провоцируйте Россию в интересах Америки", — указал второй."Чем вы собираетесь воевать? Историческими автоматами у вас на спинах или танками, большинство которых негодны? Удачи", — отреагировал читатель."Германия, у вас нет столько времени. Если Россия нападет, вы вмиг исчезнете. У вас очень старое население. Это не будет похоже на украинский конфликт. Последствия будут крайне пагубными", — предупредил другой."Американский пудель загавкал. Война – лишь предлог. Америка будет продавать оружие, а ей будут с радостью отдавать деньги", — подчеркнул комментатор.В ходе Петербургского международного экономического форума глава государства Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, подчеркнув, что подобные высказывания делаются Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240606/surkov-1950988994.html
https://ria.ru/20240606/putin-1950959769.html
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950925986.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931183251_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0aaa847342431253e94a9ea30c2c38c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, в мире, россия, германия, европа, владимир путин, борис писториус, нато
Политика, В мире, Россия, Германия, Европа, Владимир Путин, Борис Писториус, НАТО

"Путина провоцируют". Турок возмутило заявление Писториуса о России

© AP Photo / Martin MeissnerМинистр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали слова министр обороны Германии Бориса Писториуса о подготовке страны к войне с Россией.
«
"Путина провоцируют, мол, иди. Европа очень скоро окажется на самом дне, будьте уверены", — написал один из пользователей.
Помощник президента России Владислав Сурков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Бывший помощник Путина одной фразой описал формулу мира по Украине
Вчера, 13:43
"Чего ожидать от Германии, подчиненной США? Вы сами не провоцируйте Россию в интересах Америки", — указал второй.
"Чем вы собираетесь воевать? Историческими автоматами у вас на спинах или танками, большинство которых негодны? Удачи", — отреагировал читатель.
«
"Германия, у вас нет столько времени. Если Россия нападет, вы вмиг исчезнете. У вас очень старое население. Это не будет похоже на украинский конфликт. Последствия будут крайне пагубными", — предупредил другой.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
"Ему достаточно". Американский сенатор честно высказался о Путине
Вчера, 12:38
"Американский пудель загавкал. Война – лишь предлог. Америка будет продавать оружие, а ей будут с радостью отдавать деньги", — подчеркнул комментатор.
В ходе Петербургского международного экономического форума глава государства Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, подчеркнув, что подобные высказывания делаются Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Экс-командующий войсками НАТО сделал неожиданное признание об Украине
Вчера, 11:18
 
ПолитикаВ миреРоссияГерманияЕвропаВладимир ПутинБорис ПисториусНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала