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Песков рассказал, кто ответственен за эскалацию конфликта на Украине - РИА Новости, 06.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 06.06.2024 (обновлено: 20:21 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/peskov-1951154624.html
Песков рассказал, кто ответственен за эскалацию конфликта на Украине
Песков рассказал, кто ответственен за эскалацию конфликта на Украине - РИА Новости, 06.06.2024
Песков рассказал, кто ответственен за эскалацию конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответственность за эскалацию конфликта лежит на странах Запада, которые его инициируют. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:12
2024-06-06T20:21
в мире
украина
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответственность за эскалацию конфликта лежит на странах Запада, которые его инициируют."Ответственность &lt;...&gt; лежит на тех странах, которые его ( конфликт — ред.) инициируют", - заявил Песков в интервью "Известиям".
https://ria.ru/20240606/vsu-1951153985.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал, кто ответственен за эскалацию конфликта на Украине

Песков: Запад ответственен за эскалацию украинского конфликта

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответственность за эскалацию конфликта лежит на странах Запада, которые его инициируют.
"Ответственность <...> лежит на тех странах, которые его ( конфликт — ред.) инициируют", - заявил Песков в интервью "Известиям".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Слабее с каждым днем". На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ
Вчера, 20:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
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