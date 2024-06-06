https://ria.ru/20240606/peskov-1951154624.html

Песков рассказал, кто ответственен за эскалацию конфликта на Украине

Песков рассказал, кто ответственен за эскалацию конфликта на Украине - РИА Новости, 06.06.2024

Песков рассказал, кто ответственен за эскалацию конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответственность за эскалацию конфликта лежит на странах Запада, которые его инициируют. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:12

2024-06-06T20:12

2024-06-06T20:21

в мире

украина

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответственность за эскалацию конфликта лежит на странах Запада, которые его инициируют."Ответственность <...> лежит на тех странах, которые его ( конфликт — ред.) инициируют", - заявил Песков в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20240606/vsu-1951153985.html

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в мире, украина, россия, дмитрий песков