https://ria.ru/20240606/peskov-1951153037.html

Песков рассказал, за счет чего развивается российская экономика

Песков рассказал, за счет чего развивается российская экономика - РИА Новости, 06.06.2024

Песков рассказал, за счет чего развивается российская экономика

России удается менять характер развития экономики, она развивается за счет производства, переработки и услуг, хотя "нефтянка" пока что остаётся одним из главных РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:05

2024-06-06T20:05

2024-06-06T20:47

россия

дмитрий песков

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_0:3:3081:1736_1920x0_80_0_0_17ec6ae5190bde482fe820763960f97c.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. России удается менять характер развития экономики, она развивается за счет производства, переработки и услуг, хотя "нефтянка" пока что остаётся одним из главных столпов бюджета России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Самое главное – это, наверное, даже не темпы развития, хотя это очень важно, самое главное, что получается менять характер развития экономики. Мы развиваемся за счет производства, за счет переработки, за счет услуг, а не за счет "нефтянки". Хотя "нефтянка" остается, естественно, одним из главных столпов нашего бюджета. Но меняется характер развития экономики. Вот это качественное развитие экономики, оно чрезвычайно важно", - сказал Песков в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20240606/ekonomika-1951154255.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, экономика