https://ria.ru/20240606/peskov-1951153037.html
Песков рассказал, за счет чего развивается российская экономика
Песков рассказал, за счет чего развивается российская экономика - РИА Новости, 06.06.2024
Песков рассказал, за счет чего развивается российская экономика
России удается менять характер развития экономики, она развивается за счет производства, переработки и услуг, хотя "нефтянка" пока что остаётся одним из главных РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:05
2024-06-06T20:05
2024-06-06T20:47
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. России удается менять характер развития экономики, она развивается за счет производства, переработки и услуг, хотя "нефтянка" пока что остаётся одним из главных столпов бюджета России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Самое главное – это, наверное, даже не темпы развития, хотя это очень важно, самое главное, что получается менять характер развития экономики. Мы развиваемся за счет производства, за счет переработки, за счет услуг, а не за счет "нефтянки". Хотя "нефтянка" остается, естественно, одним из главных столпов нашего бюджета. Но меняется характер развития экономики. Вот это качественное развитие экономики, оно чрезвычайно важно", - сказал Песков в интервью "Известиям".
https://ria.ru/20240606/ekonomika-1951154255.html
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россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Песков рассказал, за счет чего развивается российская экономика
Песков: экономика России развивается за счет производства, переработки и услуг
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. России удается менять характер развития экономики, она развивается за счет производства, переработки и услуг, хотя "нефтянка" пока что остаётся одним из главных столпов бюджета России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Самое главное – это, наверное, даже не темпы развития, хотя это очень важно, самое главное, что получается менять характер развития экономики. Мы развиваемся за счет производства, за счет переработки, за счет услуг, а не за счет "нефтянки". Хотя "нефтянка" остается, естественно, одним из главных столпов нашего бюджета. Но меняется характер развития экономики. Вот это качественное развитие экономики, оно чрезвычайно важно", - сказал Песков в интервью "Известиям".