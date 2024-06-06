https://ria.ru/20240606/peskov-1951152065.html

Песков назвал один из главных столпов развития бюджета России

Песков назвал один из главных столпов развития бюджета России - РИА Новости, 06.06.2024

Песков назвал один из главных столпов развития бюджета России

России развивается за счет производства, переработки и услуг, хотя "нефтянка" пока что остаётся одним из главных столпов бюджета России, сказал пресс-секретарь... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:02

2024-06-06T20:02

2024-06-06T20:48

россия

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. России развивается за счет производства, переработки и услуг, хотя "нефтянка" пока что остаётся одним из главных столпов бюджета России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы развиваемся <...>. Хотя "нефтянка" остается, естественно, одним из главных столпов нашего бюджета. Но меняется характер развития экономики. Вот это качественное развитие экономики, оно чрезвычайно важно", - сказал Песков в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20240606/peskov-1951159813.html

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россия, экономика, дмитрий песков