https://ria.ru/20240606/peskov-1951148674.html
Песков: Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность
Песков: Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность - РИА Новости, 06.06.2024
Песков: Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность
Запад пытается придать "мирному" саммиту в Швейцарии большую убедительность всеми возможными средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:54
2024-06-06T19:54
2024-06-06T20:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запад пытается придать "мирному" саммиту в Швейцарии большую убедительность всеми возможными средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По-прежнему коллективный Запад пытается в основном придать этому саммиту большую убедительность всякими возможными средствами", - сказал Песков в интервью "Известиям".РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Швейцария, Запад, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Россия
Песков: Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность
Песков: Запад изо всех сил пытается придать убедительности саммиту по Украине