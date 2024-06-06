https://ria.ru/20240606/peskov-1951148674.html

Песков: Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность

Песков: Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность - РИА Новости, 06.06.2024

Песков: Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность

Запад пытается придать "мирному" саммиту в Швейцарии большую убедительность всеми возможными средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:54

2024-06-06T19:54

2024-06-06T20:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Запад пытается придать "мирному" саммиту в Швейцарии большую убедительность всеми возможными средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По-прежнему коллективный Запад пытается в основном придать этому саммиту большую убедительность всякими возможными средствами", - сказал Песков в интервью "Известиям".РИА Новости

https://ria.ru/20240606/peskov-1951146779.html

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