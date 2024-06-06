https://ria.ru/20240606/peskov-1951028661.html
Песков прокомментировал ответ Путина на вопрос о ядерном оружии
Песков прокомментировал ответ Путина на вопрос о ядерном оружии - РИА Новости, 06.06.2024
Песков прокомментировал ответ Путина на вопрос о ядерном оружии
Ни одно СМИ не описало контекст ответа президента РФ Владимира Путина про использование ядерного оружия, этим часто балуются СМИ, в том числе российские, заявил РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:13
2024-06-06T15:13
2024-06-06T15:23
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ни одно СМИ не описало контекст ответа президента РФ Владимира Путина про использование ядерного оружия, этим часто балуются СМИ, в том числе российские, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, кадры опубликованы в Telegram-канале Зарубина."Я обратил внимание, что ни одно из СМИ не описало контекст ответа президента Путина - что он отвечал на вопрос, и никто не дал его слова о том, что это же не я инициативно говорю, а вы меня спрашиваете. Ну это традиционный прием СМИ, и этим часто балуются. Даже наши СМИ кстати балуются", - сказал он журналисту Павлу Зарубину. Накануне во время общения Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны, и насколько мир близок к этому риску. Путин в начале своего ответа обратил внимание на то, что Россию все время пытаются обвинять в размахивании "ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.
https://ria.ru/20240314/intervyu-1932919673.html
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дмитрий песков, владимир путин, россия, павел зарубин
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Павел Зарубин
Песков прокомментировал ответ Путина на вопрос о ядерном оружии
Песков: СМИ не описали контекст ответа Путина про использование ядерного оружия
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Ни одно СМИ не описало контекст ответа президента РФ Владимира Путина про использование ядерного оружия, этим часто балуются СМИ, в том числе российские, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, кадры опубликованы в Telegram-канале
Зарубина.
"Я обратил внимание, что ни одно из СМИ не описало контекст ответа президента Путина - что он отвечал на вопрос, и никто не дал его слова о том, что это же не я инициативно говорю, а вы меня спрашиваете. Ну это традиционный прием СМИ, и этим часто балуются. Даже наши СМИ кстати балуются", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.
Накануне во время общения Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны, и насколько мир близок к этому риску. Путин в начале своего ответа обратил внимание на то, что Россию все время пытаются обвинять в размахивании "ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.