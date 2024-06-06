Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал ответ Путина на вопрос о ядерном оружии - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 06.06.2024 (обновлено: 15:23 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/peskov-1951028661.html
Песков прокомментировал ответ Путина на вопрос о ядерном оружии
Песков прокомментировал ответ Путина на вопрос о ядерном оружии - РИА Новости, 06.06.2024
Песков прокомментировал ответ Путина на вопрос о ядерном оружии
Ни одно СМИ не описало контекст ответа президента РФ Владимира Путина про использование ядерного оружия, этим часто балуются СМИ, в том числе российские, заявил РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:13
2024-06-06T15:23
дмитрий песков
владимир путин
россия
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ни одно СМИ не описало контекст ответа президента РФ Владимира Путина про использование ядерного оружия, этим часто балуются СМИ, в том числе российские, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, кадры опубликованы в Telegram-канале Зарубина."Я обратил внимание, что ни одно из СМИ не описало контекст ответа президента Путина - что он отвечал на вопрос, и никто не дал его слова о том, что это же не я инициативно говорю, а вы меня спрашиваете. Ну это традиционный прием СМИ, и этим часто балуются. Даже наши СМИ кстати балуются", - сказал он журналисту Павлу Зарубину. Накануне во время общения Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны, и насколько мир близок к этому риску. Путин в начале своего ответа обратил внимание на то, что Россию все время пытаются обвинять в размахивании "ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.
https://ria.ru/20240314/intervyu-1932919673.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cdcb949ca4053959f22d50cd48f40d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, владимир путин, россия, павел зарубин
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия, Павел Зарубин
Песков прокомментировал ответ Путина на вопрос о ядерном оружии

Песков: СМИ не описали контекст ответа Путина про использование ядерного оружия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ни одно СМИ не описало контекст ответа президента РФ Владимира Путина про использование ядерного оружия, этим часто балуются СМИ, в том числе российские, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков, кадры опубликованы в Telegram-канале Зарубина.
"Я обратил внимание, что ни одно из СМИ не описало контекст ответа президента Путина - что он отвечал на вопрос, и никто не дал его слова о том, что это же не я инициативно говорю, а вы меня спрашиваете. Ну это традиционный прием СМИ, и этим часто балуются. Даже наши СМИ кстати балуются", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.
Накануне во время общения Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны, и насколько мир близок к этому риску. Путин в начале своего ответа обратил внимание на то, что Россию все время пытаются обвинять в размахивании "ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.
Президент России Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на интервью Путина Киселеву
14 марта, 12:24
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала