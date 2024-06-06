https://ria.ru/20240606/peregovory-1951180217.html

Евраев провел на ПМЭФ переговоры с двумя крупными агрохолдингами

Евраев провел на ПМЭФ переговоры с двумя крупными агрохолдингами - РИА Новости, 06.06.2024

Евраев провел на ПМЭФ переговоры с двумя крупными агрохолдингами

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на площадке ПМЭФ-2024 провел переговоры с руководством двух крупных российских агрохолдингов, сообщает... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:07

2024-06-06T23:07

2024-06-06T23:07

ярославская область

экономика

ярославская область

михаил евраев

русагро

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев на площадке ПМЭФ-2024 провел переговоры с руководством двух крупных российских агрохолдингов, сообщает правительство региона. Евраев провел деловую встречу с заместителем генерального директора по корпоративному развитию группы компаний "Русагро" Александром Тарасовым и вице-президентом по региональному развитию группы компаний "Дамате" Андреем Григоращенко. "В 2023 году Ярославский регион занял пятое место в ЦФО по темпу роста инвестиций в основной капитал, опережая Московский регион. Агропромышленный комплекс занимает одно из приоритетных мест в экономике Ярославской области. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, усиливаем свои позиции в конкурентной борьбе за инвесторов", - отметил на встрече Михаил Евраев. Он рассказал, что в Ярославской области созданы максимально благоприятные условия для ведения бизнеса, реализуются как финансовые, так и нефинансовые формы поддержки. "Готовы разработать упрощенный порядок передачи земель сельхозназначения инвесторам", - подчеркнул глава региона. Михаил Евраев в ходе деловой встречи рассказал инвесторам, в частности, что территория опережающего развития "Тутаев" на данный момент является единственной в ЦФО, где действует льгота по страховым взносам – их уплата осуществляется по ставке 7,6% вместо 30%. Данная мера поддержки действует до 2029 года для компаний, включенных в реестр резидентов ТОР "Тутаев" до конца этого года. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/evraev-1951179928.html

https://ria.ru/20240531/dorogi-1949769475.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ярославская область, михаил евраев, русагро , пмэф