https://ria.ru/20240606/peregovory-1951007989.html

Путин провел переговоры с президентом Боливии

Путин провел переговоры с президентом Боливии - РИА Новости, 06.06.2024

Путин провел переговоры с президентом Боливии

Владимир Путин провел переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:30

2024-06-06T14:30

2024-06-06T15:37

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе в Константиновском дворце в пригороде Санкт-Петербурга Стрельне."Уважаемый господин президент, очень рад вас приветствовать в России, в Петербурге на международном экономическом форуме. Вы в первый раз в России в качестве главы государства, мы очень рады вас видеть. И уверен, вы внесете заметный вклад в работу нашего форума, имея в виду, что вы и по базовому образованию экономист, и работали министром экономики и финансов. Надеюсь, вам будет интересно принять участие в дискуссиях, которые идут уже на форуме и которые состоятся завтра", — сказал российский лидер.Путин отметил, что приоритетные цели сотрудничества России и Боливии были заложены еще при бывшем руководстве латиноамериканской страны."Знаю, что вы во многом действуете так, как это было заложено еще вашими предшественниками. Мы этому очень рады", — подчеркнул президент.Российский лидер указал, что отношения между странами развиваются на прочном фундаменте и учете интересов друг друга. И хотя товарооборот России и Боливии в денежном выражении пока небольшой, он имеет хорошие тенденции к росту. Так, за прошлый год он увеличился более чем на два процента.В свою очередь, Арсе поблагодарил Путина за поддержку и реализацию совместных проектов. В частности, он упомянул Центр ядерных исследований и технологий.Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств на встрече планируют обсудить вопрос включения латиноамериканской страны в БРИКС. Также они поговорят о развитии сотрудничества.Луис Арсе накануне визита в Санкт-Петербург заявил, что едет в Россию для укрепления отношений в торговле и энергетике.Это первая встреча двух лидеров, до этого президенты поддерживали контакт по телефону. Переговоры пройдут сначала один на один, а затем — в формате рабочего завтрака с участием министров. В пятницу Арсе вместе с Путиным примет участие и выступит на пленарной сессии ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

боливия, россия, санкт-петербург, луис арсе, владимир путин, брикс, в мире, юрий ушаков