https://ria.ru/20240606/palestina-1950857875.html

В МИД оценили признание Палестины рядом европейских стран

В МИД оценили признание Палестины рядом европейских стран - РИА Новости, 06.06.2024

В МИД оценили признание Палестины рядом европейских стран

Признание Палестины все большим числом стран Европы - это шаги в правильном направлении, но запоздалые, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T03:54

2024-06-06T03:54

2024-06-06T05:00

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НДЖАМЕНА (Чад), 6 июн - РИА Новости. Признание Палестины все большим числом стран Европы - это шаги в правильном направлении, но запоздалые, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Мне представляется, что это правильные шаги, в правильном направлении, только они, конечно, сильно запоздали, если сравнить с нашей принципиальной позицией", - сказал он журналистам. По его словам, сейчас до европейских стран "доходит важность действительно необходимых палестино-израильских переговоров", но нужно не только проявление позиции, но и юридические и практические шаги. В конце мая об официальном признании Палестины заявили Норвегия, Испания и Ирландия. Также в начале июня парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства. До этого Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

https://ria.ru/20240605/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240528/makron-1949007230.html

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в мире, палестина, европа, россия, михаил богданов, евросоюз