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В МИД оценили признание Палестины рядом европейских стран - РИА Новости, 06.06.2024
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03:54 06.06.2024 (обновлено: 05:00 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/palestina-1950857875.html
В МИД оценили признание Палестины рядом европейских стран
В МИД оценили признание Палестины рядом европейских стран - РИА Новости, 06.06.2024
В МИД оценили признание Палестины рядом европейских стран
Признание Палестины все большим числом стран Европы - это шаги в правильном направлении, но запоздалые, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T03:54
2024-06-06T05:00
в мире
палестина
европа
россия
михаил богданов
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НДЖАМЕНА (Чад), 6 июн - РИА Новости. Признание Палестины все большим числом стран Европы - это шаги в правильном направлении, но запоздалые, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Мне представляется, что это правильные шаги, в правильном направлении, только они, конечно, сильно запоздали, если сравнить с нашей принципиальной позицией", - сказал он журналистам. По его словам, сейчас до европейских стран "доходит важность действительно необходимых палестино-израильских переговоров", но нужно не только проявление позиции, но и юридические и практические шаги. В конце мая об официальном признании Палестины заявили Норвегия, Испания и Ирландия. Также в начале июня парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства. До этого Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
https://ria.ru/20240605/konflikt-1915630213.html
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в мире, палестина, европа, россия, михаил богданов, евросоюз
В мире, Палестина, Европа, Россия, Михаил Богданов, Евросоюз
В МИД оценили признание Палестины рядом европейских стран

Дипломат Богданов назвал признание Палестины рядом стран правильным шагом

© AP Photo / Khalil HamraУчастники акции протеста в поддержку Палестины
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© AP Photo / Khalil Hamra
Участники акции протеста в поддержку Палестины. Архивное фото
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НДЖАМЕНА (Чад), 6 июн - РИА Новости. Признание Палестины все большим числом стран Европы - это шаги в правильном направлении, но запоздалые, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мне представляется, что это правильные шаги, в правильном направлении, только они, конечно, сильно запоздали, если сравнить с нашей принципиальной позицией", - сказал он журналистам.
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По его словам, сейчас до европейских стран "доходит важность действительно необходимых палестино-израильских переговоров", но нужно не только проявление позиции, но и юридические и практические шаги.
В конце мая об официальном признании Палестины заявили Норвегия, Испания и Ирландия. Также в начале июня парламент Словении во вторник принял указ о признании Палестинского государства.
До этого Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
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