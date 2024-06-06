https://ria.ru/20240606/ozhirenie-1951093478.html
Каждый третий россиянин страдает от ожирения, заявили в Минздраве
Каждый третий россиянин страдает от ожирения, заявили в Минздраве - РИА Новости, 06.06.2024
Каждый третий россиянин страдает от ожирения, заявили в Минздраве
Число россиян, страдающих ожирением, по официальным данным, близится к 2.5 млн человек. Однако в реальности заболевание встречается у каждого третьего жителя... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:32
2024-06-06T17:32
2024-06-06T17:34
воз
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Число россиян, страдающих ожирением, по официальным данным, близится к 2.5 млн человек. Однако в реальности заболевание встречается у каждого третьего жителя страны, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.Камкин отметил, что сейчас важно научиться быстро выявлять таких пациентов и оказывать им своевременную помощь. “Важно правильно маршрутизировать пациентов, так как не всегда человек может справиться с этой проблемой только с помощью советов по здоровому образу жизни”, — сказал он на сессии ПМЭФ "Ожирение — глобальная эпидемия XXI века?".По мнению замминистра вклад в проблему ожирения внесла пандемией коронавируса. “Это было связано с режимом самоизоляции и гиподинамией. Пациенты находились и работали дома — соответственно, их активность была ограничена” - сказал Камкин.Замглавы Минздрава также привел международную статистику. Так, по данным ВОЗ, в мире за последние 40 лет число людей с ожирением увеличилось в три раза. По данным Росстата, которые также привел Камкин, наибольший рост заболеваемостью ожирением выражен в группе 15-17 лет."По данным ВОЗ на долю избыточного веса приходится 4,8% смертей. Особо опасно сочетание ожирения с артериальной гипертонией, низкой физической активностью, курением", - отметил он.
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воз, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
ВОЗ, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Число россиян, страдающих ожирением, по официальным данным, близится к 2.5 млн человек. Однако в реальности заболевание встречается у каждого третьего жителя страны, сообщил
на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.
Камкин отметил, что сейчас важно научиться быстро выявлять таких пациентов и оказывать им своевременную помощь.
«
“Важно правильно маршрутизировать пациентов, так как не всегда человек может справиться с этой проблемой только с помощью советов по здоровому образу жизни”, — сказал он на сессии ПМЭФ "Ожирение — глобальная эпидемия XXI века?".
По мнению замминистра вклад в проблему ожирения внесла пандемией коронавируса. “Это было связано с режимом самоизоляции и гиподинамией. Пациенты находились и работали дома — соответственно, их активность была ограничена” - сказал Камкин.
Замглавы Минздрава также привел международную статистику. Так, по данным ВОЗ, в мире за последние 40 лет число людей с ожирением увеличилось в три раза. По данным Росстата, которые также привел Камкин, наибольший рост заболеваемостью ожирением выражен в группе 15-17 лет.
"По данным ВОЗ на долю избыточного веса приходится 4,8% смертей. Особо опасно сочетание ожирения с артериальной гипертонией, низкой физической активностью, курением", - отметил он.