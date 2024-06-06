https://ria.ru/20240606/ozhirenie-1951093478.html

Каждый третий россиянин страдает от ожирения, заявили в Минздраве

Каждый третий россиянин страдает от ожирения, заявили в Минздраве - РИА Новости, 06.06.2024

Каждый третий россиянин страдает от ожирения, заявили в Минздраве

Число россиян, страдающих ожирением, по официальным данным, близится к 2.5 млн человек. Однако в реальности заболевание встречается у каждого третьего жителя... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:32

2024-06-06T17:32

2024-06-06T17:34

воз

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822327959_0:201:2930:1849_1920x0_80_0_0_f4b747709bb7b25f5ddb0dfef05e05fd.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Число россиян, страдающих ожирением, по официальным данным, близится к 2.5 млн человек. Однако в реальности заболевание встречается у каждого третьего жителя страны, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.Камкин отметил, что сейчас важно научиться быстро выявлять таких пациентов и оказывать им своевременную помощь. “Важно правильно маршрутизировать пациентов, так как не всегда человек может справиться с этой проблемой только с помощью советов по здоровому образу жизни”, — сказал он на сессии ПМЭФ "Ожирение — глобальная эпидемия XXI века?".По мнению замминистра вклад в проблему ожирения внесла пандемией коронавируса. “Это было связано с режимом самоизоляции и гиподинамией. Пациенты находились и работали дома — соответственно, их активность была ограничена” - сказал Камкин.Замглавы Минздрава также привел международную статистику. Так, по данным ВОЗ, в мире за последние 40 лет число людей с ожирением увеличилось в три раза. По данным Росстата, которые также привел Камкин, наибольший рост заболеваемостью ожирением выражен в группе 15-17 лет."По данным ВОЗ на долю избыточного веса приходится 4,8% смертей. Особо опасно сочетание ожирения с артериальной гипертонией, низкой физической активностью, курением", - отметил он.

https://ria.ru/20240530/ozhirenie-1949207188.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воз, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)