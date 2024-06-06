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Овчинский: в 2023 году в столице ввели рекордное количество промобъектов - РИА Новости, 06.06.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
16:03 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/ovchinskiy-1951034229.html
Овчинский: в 2023 году в столице ввели рекордное количество промобъектов
Овчинский: в 2023 году в столице ввели рекордное количество промобъектов - РИА Новости, 06.06.2024
Овчинский: в 2023 году в столице ввели рекордное количество промобъектов
В прошлом году на территории столицы возвели более 415 тысяч промышленных площадей, этот показатель больше, чем за предыдущие пять лет, сообщил министр... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:03
2024-06-06T16:03
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
пмэф
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В прошлом году на территории столицы возвели более 415 тысяч промышленных площадей, этот показатель больше, чем за предыдущие пять лет, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Заявление прозвучало в рамках Public Talk "Новые подходы структурирования промышленных капиталоемких проектов" на полях ПМЭФ-2024, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге.&quot;В прошлом году мы ввели в эксплуатацию промышленных объектов больше, чем за предыдущие пять лет. В 2023-м показатель превысил 415 тысяч квадратных метров, в то время как с 2018 по 2022 годы – около 396 тысяч квадратных метров. Темпы роста строительства промышленной инфраструктуры города говорят о том, что Москва делает фокус именно на индустриализации. Промышленность столицы сегодня – не пыльные и грязные помещения, коптящие трубы – это высокотехнологичные производства, которые конкурируют с крупнейшими промышленными мегаполисами&quot;, — цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.Сейчас на территории столичного мегаполиса ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи заводов и фабрик, треть из которых относится к высокотехнологичным. В индустриальном секторе Москвы трудятся 725 тысяч сотрудников.В пресс-службе отметили, что одним из инструментов поддержки индустриального строительства является программа стимулирования создания мест приложения труда. В обмен на льготу от города инвесторы построят на территории Москвы более 650 тысяч "квадратов" промплощадей. Столица за счет этого получит свыше 16 тысяч дополнительных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций превысит 160 миллиардов рублей. В прошлом году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда ввели в эксплуатацию три технопарка, а объем согласованного промышленного строительства вырос практически в три раза.Еще в Москве реализуются масштабные инвестиционные проекты. По условиям соглашения Москва на упрощенных условиях, без проведения торгов, передает инвестору земельный участок на территории столицы под размещение производства.
https://ria.ru/20240427/investportal-1942617021.html
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владислав овчинский, москва, пмэф
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, ПМЭФ

Овчинский: в 2023 году в столице ввели рекордное количество промобъектов

© Фото : Пресс-служба ДИППОвчинский: в 2023 году в столице ввели рекордное количество промобъектов
Овчинский: в 2023 году в столице ввели рекордное количество промобъектов - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В прошлом году на территории столицы возвели более 415 тысяч промышленных площадей, этот показатель больше, чем за предыдущие пять лет, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Заявление прозвучало в рамках Public Talk "Новые подходы структурирования промышленных капиталоемких проектов" на полях ПМЭФ-2024, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге.
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"В прошлом году мы ввели в эксплуатацию промышленных объектов больше, чем за предыдущие пять лет. В 2023-м показатель превысил 415 тысяч квадратных метров, в то время как с 2018 по 2022 годы – около 396 тысяч квадратных метров. Темпы роста строительства промышленной инфраструктуры города говорят о том, что Москва делает фокус именно на индустриализации. Промышленность столицы сегодня – не пыльные и грязные помещения, коптящие трубы – это высокотехнологичные производства, которые конкурируют с крупнейшими промышленными мегаполисами", — цитирует пресс-служба ДИПП Овчинского.

Сейчас на территории столичного мегаполиса ведут свою деятельность свыше 4,2 тысячи заводов и фабрик, треть из которых относится к высокотехнологичным. В индустриальном секторе Москвы трудятся 725 тысяч сотрудников.
В пресс-службе отметили, что одним из инструментов поддержки индустриального строительства является программа стимулирования создания мест приложения труда. В обмен на льготу от города инвесторы построят на территории Москвы более 650 тысяч "квадратов" промплощадей. Столица за счет этого получит свыше 16 тысяч дополнительных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций превысит 160 миллиардов рублей. В прошлом году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда ввели в эксплуатацию три технопарка, а объем согласованного промышленного строительства вырос практически в три раза.
Еще в Москве реализуются масштабные инвестиционные проекты. По условиям соглашения Москва на упрощенных условиях, без проведения торгов, передает инвестору земельный участок на территории столицы под размещение производства.
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