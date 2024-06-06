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В Москве обновился суточный рекорд 1991 года по количеству осадков - РИА Новости, 06.06.2024
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19:19 06.06.2024 (обновлено: 19:41 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/osadki-1951138612.html
В Москве обновился суточный рекорд 1991 года по количеству осадков
В Москве обновился суточный рекорд 1991 года по количеству осадков - РИА Новости, 06.06.2024
В Москве обновился суточный рекорд 1991 года по количеству осадков
Суточный рекорд 1991 года по количеству выпавших осадков обновился в Москве, в городе выпало 59 миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:19
2024-06-06T19:41
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Суточный рекорд 1991 года по количеству выпавших осадков обновился в Москве, в городе выпало 59 миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."В течение нынешних суток, по предварительным данным в столице, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, выпало 59 миллиметров осадков, из них 53 миллиметров поздним вечером среду и 6 миллиметров в течение дня четверга. Это уже на 0,8 миллиметра больше, чем выпало в этот день в 1991 году", - написал синоптик.Он уточнил, что эти данные предварительные, точное количество осадков станет известно после 21 часа.
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общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
В Москве обновился суточный рекорд 1991 года по количеству осадков

В Москве за сутки выпали рекордные 59 миллиметров осадков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди во время дождя в Москве
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Суточный рекорд 1991 года по количеству выпавших осадков обновился в Москве, в городе выпало 59 миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"В течение нынешних суток, по предварительным данным в столице, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, выпало 59 миллиметров осадков, из них 53 миллиметров поздним вечером среду и 6 миллиметров в течение дня четверга. Это уже на 0,8 миллиметра больше, чем выпало в этот день в 1991 году", - написал синоптик.
Он уточнил, что эти данные предварительные, точное количество осадков станет известно после 21 часа.
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