https://ria.ru/20240606/osadki-1951138612.html

В Москве обновился суточный рекорд 1991 года по количеству осадков

В Москве обновился суточный рекорд 1991 года по количеству осадков - РИА Новости, 06.06.2024

В Москве обновился суточный рекорд 1991 года по количеству осадков

Суточный рекорд 1991 года по количеству выпавших осадков обновился в Москве, в городе выпало 59 миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T19:19

2024-06-06T19:19

2024-06-06T19:41

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Суточный рекорд 1991 года по количеству выпавших осадков обновился в Москве, в городе выпало 59 миллиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."В течение нынешних суток, по предварительным данным в столице, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, выпало 59 миллиметров осадков, из них 53 миллиметров поздним вечером среду и 6 миллиметров в течение дня четверга. Это уже на 0,8 миллиметра больше, чем выпало в этот день в 1991 году", - написал синоптик.Он уточнил, что эти данные предварительные, точное количество осадков станет известно после 21 часа.

https://ria.ru/20240606/moskva-1951053571.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, михаил леус