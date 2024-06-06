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В отдельных районах Москвы выпало более 40% месячной нормы осадков - РИА Новости, 06.06.2024
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18:36 06.06.2024 (обновлено: 18:39 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/osadki-1951123939.html
В отдельных районах Москвы выпало более 40% месячной нормы осадков
В отдельных районах Москвы выпало более 40% месячной нормы осадков - РИА Новости, 06.06.2024
В отдельных районах Москвы выпало более 40% месячной нормы осадков
Больше 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы в четверг за несколько часов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:36
2024-06-06T18:39
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Больше 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы в четверг за несколько часов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Больше 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за несколько часов. Наибольшее количество осадков зафиксировано в САО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, ЗелАО. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотёком", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника. "По прогнозу синоптиков, осадки сохранятся в течение всего дня. Возможны ветер с порывами до 20 метров в секунду, гроза, град. Просим горожан быть предельно внимательными во время непогоды", - подчеркивается в сообщении.
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общество, москва, мосводосток, экология в россии
Общество, Москва, Мосводосток, Экология в России
В отдельных районах Москвы выпало более 40% месячной нормы осадков

В отдельных районах Москвы в четверг выпало более 40% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди во время дождя в Москве
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Больше 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы в четверг за несколько часов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Больше 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за несколько часов. Наибольшее количество осадков зафиксировано в САО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, ЗелАО. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотёком", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника.
"По прогнозу синоптиков, осадки сохранятся в течение всего дня. Возможны ветер с порывами до 20 метров в секунду, гроза, град. Просим горожан быть предельно внимательными во время непогоды", - подчеркивается в сообщении.
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