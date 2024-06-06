https://ria.ru/20240606/osadki-1951123939.html

В отдельных районах Москвы выпало более 40% месячной нормы осадков

В отдельных районах Москвы выпало более 40% месячной нормы осадков - РИА Новости, 06.06.2024

В отдельных районах Москвы выпало более 40% месячной нормы осадков

Больше 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы в четверг за несколько часов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:36

2024-06-06T18:36

2024-06-06T18:39

общество

москва

мосводосток

экология в россии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Больше 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы в четверг за несколько часов, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Больше 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за несколько часов. Наибольшее количество осадков зафиксировано в САО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, ЗелАО. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотёком", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника. "По прогнозу синоптиков, осадки сохранятся в течение всего дня. Возможны ветер с порывами до 20 метров в секунду, гроза, град. Просим горожан быть предельно внимательными во время непогоды", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240524/tsiklon-1948047528.html

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общество, москва, мосводосток, экология в россии