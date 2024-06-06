https://ria.ru/20240606/oruzhie-1951155150.html

Песков назвал каждую поставку оружия Киеву витком напряженности

Песков назвал каждую поставку оружия Киеву витком напряженности - РИА Новости, 06.06.2024

Песков назвал каждую поставку оружия Киеву витком напряженности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждая новая поставка оружия Украине является новым витком эскалации напряженности, ответственность за... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:15

2024-06-06T20:15

2024-06-06T20:31

киев

украина

специальная военная операция на украине

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россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждая новая поставка оружия Украине является новым витком эскалации напряженности, ответственность за эскалацию конфликта лежит на странах Запада, которые его инициируют."Каждая новая поставка является новым витком эскалации напряженности, и ответственность за этот новый виток лежит на тех странах, которые его инициируют", - заявил Песков в интервью "Известиям".Песков напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия слышит заявления о планах коллективного Запада по поставкам оружия Украине и готова к этому, готова к противодействию."Президент четко сказал, что Россия слышит заявления о планах представителей коллективного Запада - имеется в виду поставки оружия и так далее. Россия готова к этому, Россия имеет средства по противодействию", - заявил Песков.

https://ria.ru/20240606/putin-1951083179.html

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, украина, в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин