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Песков назвал каждую поставку оружия Киеву витком напряженности - РИА Новости, 06.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:15 06.06.2024 (обновлено: 20:31 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/oruzhie-1951155150.html
Песков назвал каждую поставку оружия Киеву витком напряженности
Песков назвал каждую поставку оружия Киеву витком напряженности - РИА Новости, 06.06.2024
Песков назвал каждую поставку оружия Киеву витком напряженности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждая новая поставка оружия Украине является новым витком эскалации напряженности, ответственность за... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T20:15
2024-06-06T20:31
киев
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждая новая поставка оружия Украине является новым витком эскалации напряженности, ответственность за эскалацию конфликта лежит на странах Запада, которые его инициируют."Каждая новая поставка является новым витком эскалации напряженности, и ответственность за этот новый виток лежит на тех странах, которые его инициируют", - заявил Песков в интервью "Известиям".Песков напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия слышит заявления о планах коллективного Запада по поставкам оружия Украине и готова к этому, готова к противодействию."Президент четко сказал, что Россия слышит заявления о планах представителей коллективного Запада - имеется в виду поставки оружия и так далее. Россия готова к этому, Россия имеет средства по противодействию", - заявил Песков.
https://ria.ru/20240606/putin-1951083179.html
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Киев, Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал каждую поставку оружия Киеву витком напряженности

Песков: каждая поставка оружия Киеву — это новый виток эскалации напряженности

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Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждая новая поставка оружия Украине является новым витком эскалации напряженности, ответственность за эскалацию конфликта лежит на странах Запада, которые его инициируют.
«
"Каждая новая поставка является новым витком эскалации напряженности, и ответственность за этот новый виток лежит на тех странах, которые его инициируют", - заявил Песков в интервью "Известиям".
Песков напомнил о том, что президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия слышит заявления о планах коллективного Запада по поставкам оружия Украине и готова к этому, готова к противодействию.
"Президент четко сказал, что Россия слышит заявления о планах представителей коллективного Запада - имеется в виду поставки оружия и так далее. Россия готова к этому, Россия имеет средства по противодействию", - заявил Песков.
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