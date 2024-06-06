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В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 06.06.2024
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области спустя 11 минут, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T23:37
2024-06-06T23:37
2024-06-06T23:37
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области спустя 11 минут, сообщил губернатор Александр Гусев. "Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он в Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области в 23.17 мск.
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА
В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА спустя 11 минут