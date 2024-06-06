https://ria.ru/20240606/opasnost-1951185025.html

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 06.06.2024

В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области спустя 11 минут, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T23:37

2024-06-06T23:37

2024-06-06T23:37

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области спустя 11 минут, сообщил губернатор Александр Гусев. "Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он в Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области в 23.17 мск.

https://ria.ru/20240318/opasnost-1934119277.html

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)