https://ria.ru/20240606/okrug-1951123139.html

Пушилин прокомментировал информацию о возможном новом федеральном округе

Пушилин прокомментировал информацию о возможном новом федеральном округе - РИА Новости, 06.06.2024

Пушилин прокомментировал информацию о возможном новом федеральном округе

Глава ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ заявил, что рано или поздно новый федеральный округ для новых регионов будет создан, но такое решение может принять только РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T18:34

2024-06-06T18:34

2024-06-06T18:48

пмэф-2024

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донецкая народная республика

денис пушилин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ заявил, что рано или поздно новый федеральный округ для новых регионов будет создан, но такое решение может принять только президент России, сейчас же нужно сосредоточиться на текущих вопросах."У меня такой информации нет. Это решить может только президент. И по составу (регионов в новом федеральном округе - ред.) тоже пока решение на поверхности не лежит", - сказал Пушилин журналистам в рамках ПМЭФ.По его словам, сейчас не стоит забегать вперед, а нужно сосредоточиться на текущих вопросах. "Поэтому рано или поздно это будет. Но сейчас я бы все же концентрировался на текущих задачах, которых очень много, на участие каждого из воссоединившихся регионов в нацпроектах", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/pmef-1951064512.html

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Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, денис пушилин, политика