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Пушилин прокомментировал информацию о возможном новом федеральном округе - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
18:34 06.06.2024 (обновлено: 18:48 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/okrug-1951123139.html
Пушилин прокомментировал информацию о возможном новом федеральном округе
Пушилин прокомментировал информацию о возможном новом федеральном округе - РИА Новости, 06.06.2024
Пушилин прокомментировал информацию о возможном новом федеральном округе
Глава ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ заявил, что рано или поздно новый федеральный округ для новых регионов будет создан, но такое решение может принять только РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:34
2024-06-06T18:48
пмэф-2024
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ заявил, что рано или поздно новый федеральный округ для новых регионов будет создан, но такое решение может принять только президент России, сейчас же нужно сосредоточиться на текущих вопросах."У меня такой информации нет. Это решить может только президент. И по составу (регионов в новом федеральном округе - ред.) тоже пока решение на поверхности не лежит", - сказал Пушилин журналистам в рамках ПМЭФ.По его словам, сейчас не стоит забегать вперед, а нужно сосредоточиться на текущих вопросах. "Поэтому рано или поздно это будет. Но сейчас я бы все же концентрировался на текущих задачах, которых очень много, на участие каждого из воссоединившихся регионов в нацпроектах", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, политика
ПМЭФ-2024, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Политика
Пушилин прокомментировал информацию о возможном новом федеральном округе

Пушилин заявил, что не знает о возможном создании нового федерального округа

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин на полях ПМЭФ заявил, что рано или поздно новый федеральный округ для новых регионов будет создан, но такое решение может принять только президент России, сейчас же нужно сосредоточиться на текущих вопросах.
"У меня такой информации нет. Это решить может только президент. И по составу (регионов в новом федеральном округе - ред.) тоже пока решение на поверхности не лежит", - сказал Пушилин журналистам в рамках ПМЭФ.
По его словам, сейчас не стоит забегать вперед, а нужно сосредоточиться на текущих вопросах. "Поэтому рано или поздно это будет. Но сейчас я бы все же концентрировался на текущих задачах, которых очень много, на участие каждого из воссоединившихся регионов в нацпроектах", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПолитика
 
 
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