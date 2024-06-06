https://ria.ru/20240606/okrug-1951093609.html

Источник: сроки создания нового федерального округа пока не определены

Источник: сроки создания нового федерального округа пока не определены - РИА Новости, 06.06.2024

Источник: сроки создания нового федерального округа пока не определены

Окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания пока нет, сообщили РИА Новости два источника в одном из новых... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:32

2024-06-06T17:32

2024-06-06T17:32

запорожская область

россия

евгений балицкий

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

республика крым

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания пока нет, сообщили РИА Новости два источника в одном из новых регионов. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, что новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, может быть создан в России в ближайшее время. "Рано или поздно округ будет, но когда это будет - через год, через два или три - решения по этому нет", - сказал собеседник агентства. Другой источник РИА Новости отметил, что рассуждения о новом федеральном округе преждевременны: "Окончательной конфигурации на данный момент нет".

https://ria.ru/20240606/okrug-1951079682.html

запорожская область

россия

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

республика крым

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запорожская область, россия, евгений балицкий, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, республика крым