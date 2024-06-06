Рейтинг@Mail.ru
Источник: сроки создания нового федерального округа пока не определены - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/okrug-1951093609.html
Источник: сроки создания нового федерального округа пока не определены
Источник: сроки создания нового федерального округа пока не определены - РИА Новости, 06.06.2024
Источник: сроки создания нового федерального округа пока не определены
Окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания пока нет, сообщили РИА Новости два источника в одном из новых... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:32
2024-06-06T17:32
запорожская область
россия
евгений балицкий
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899225454_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fb2ceb52c7ced05f2b870b962a155f70.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания пока нет, сообщили РИА Новости два источника в одном из новых регионов. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, что новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, может быть создан в России в ближайшее время. "Рано или поздно округ будет, но когда это будет - через год, через два или три - решения по этому нет", - сказал собеседник агентства. Другой источник РИА Новости отметил, что рассуждения о новом федеральном округе преждевременны: "Окончательной конфигурации на данный момент нет".
https://ria.ru/20240606/okrug-1951079682.html
запорожская область
россия
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899225454_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_a70c7ac86c958d30698ab80baf0b1ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, евгений балицкий, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, республика крым
Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Республика Крым
Источник: сроки создания нового федерального округа пока не определены

Источник: окончательной конфигурации нового федерального округа пока нет

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЛюди с флагами России
Люди с флагами России - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Люди с флагами России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Окончательной конфигурации нового федерального округа, как и решения о сроках его создания пока нет, сообщили РИА Новости два источника в одном из новых регионов.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, что новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, может быть создан в России в ближайшее время.
"Рано или поздно округ будет, но когда это будет - через год, через два или три - решения по этому нет", - сказал собеседник агентства.
Другой источник РИА Новости отметил, что рассуждения о новом федеральном округе преждевременны: "Окончательной конфигурации на данный момент нет".
Евгений Балицкий на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Вопрос создания нового федерального округа давно назрел, заявил Балицкий
Вчера, 16:49
 
Запорожская областьРоссияЕвгений БалицкийХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала