https://ria.ru/20240606/obvinenie-1950847520.html
Минэнерго Украины обвинило газету Financial Times в работе на Россию
Минэнерго Украины обвинило газету Financial Times в работе на Россию - РИА Новости, 06.06.2024
Минэнерго Украины обвинило газету Financial Times в работе на Россию
Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление министерства. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T00:36
2024-06-06T00:36
2024-06-06T04:49
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление министерства.Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света."Статья Financial Times под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины" имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага", — приводит издание в своем Telegram-канале заявление украинского минэнерго.Как заявили в ведомстве, использование ссылок на анонимные источники якобы ставит под сомнение достоверность информации."Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. Например, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что "мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте". Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения", — цитирует издание заявление украинского минэнерго.По утверждению представителей ведомства, в статье Financial Times "смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апелляции к эмоциям читателя", чтобы придать материалу видимость достоверности.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231111/ukraina-1908853733.html
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950569334.html
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в мире, россия, украина, европа, дмитрий песков, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы Украины, НАТО
Минэнерго Украины обвинило газету Financial Times в работе на Россию
Минэнерго Украины обвинило британское издание Financial Times в работе на Россию
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление министерства.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света.
"Статья Financial Times под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины" имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага", — приводит издание в своем Telegram-канале заявление украинского минэнерго.
Как заявили в ведомстве, использование ссылок на анонимные источники якобы ставит под сомнение достоверность информации.
"Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. Например, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что "мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте". Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения", — цитирует издание заявление украинского минэнерго.
По утверждению представителей ведомства, в статье Financial Times "смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апелляции к эмоциям читателя", чтобы придать материалу видимость достоверности.
Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.