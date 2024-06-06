https://ria.ru/20240606/obvinenie-1950847520.html

Минэнерго Украины обвинило газету Financial Times в работе на Россию

Минэнерго Украины обвинило газету Financial Times в работе на Россию - РИА Новости, 06.06.2024

Минэнерго Украины обвинило газету Financial Times в работе на Россию

Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление министерства. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T00:36

2024-06-06T00:36

2024-06-06T04:49

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление министерства.Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", жители страны к зиме будут находиться большую часть суток без света."Статья Financial Times под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины" имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага", — приводит издание в своем Telegram-канале заявление украинского минэнерго.Как заявили в ведомстве, использование ссылок на анонимные источники якобы ставит под сомнение достоверность информации."Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. Например, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что "мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте". Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения", — цитирует издание заявление украинского минэнерго.По утверждению представителей ведомства, в статье Financial Times "смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апелляции к эмоциям читателя", чтобы придать материалу видимость достоверности.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908853733.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950569334.html

https://ria.ru/20231012/blekaut-1902336577.html

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в мире, россия, украина, европа, дмитрий песков, владимир путин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы украины, нато